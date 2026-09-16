Sanchez y Feijóo se culpan mutuamente de "cronificar" el problema de Ceuta

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han culpado mutuamente este miércoles ante el pleno del Congreso de cronificar el problema derivado de la situación en Ceuta.

En su cara a cara en la sesión de control al Ejecutivo, Feijóo ha recordado que Marruecos volvió a ratificar este martes a eurodiputados que está dispuesto a aceptar a todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta, incluidos menores y nacionales de terceros países.

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Por ello ha planteado al presidente del Gobierno si eso no es así es porque "o no quiere", o prefiere "cronificar el problema" o "es un incompetente". "O alguien -ha apostillado- está mintiendo".

Sánchez le ha respondido acusando también a Feijóo y el PP de "cronificar" el problema y poner "palos en las ruedas" para intentar solucionarlo y asegurando que su patriotismo es "de quita y pon", solo "de fachada". EFE

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