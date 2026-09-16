Espana agencias

Salvador Illa inicia este miércoles un viaje a Extremadura con motivo de la celebración de la Diada en la comunidad

Imagen DB2Y5OWINBFG7F2TKMJN3ZXWM4
Guardar

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, inicia este miércoles, 16 de septiembre, un viaje institucional de dos días a Extremadura con motivo de la celebración de la Diada Nacional en la comunidad extremeña, y con el objetivo de "fortalecer los vínculos compartidos".

La agenda de Salvador Illa en Extremadura comenzará en la localidad pacense de La Zarza, donde se erige el Monumento al Emigrante, una escultura de bronce, esculpida por el artista local Javier Guerrero González-Piñero, que rinde homenaje a los cientos de vecinos de la localidad que, como buena parte de la Extremadura rural, abandonaron su tierra a mediados del siglo XX en busca de trabajo y una vida mejor en las regiones industriales de España.

PUBLICIDAD

Así, está previsto que Illa llegue a las 11,15 horas al Ayuntamiento de La Zarza, donde será recibido por el alcalde, Francisco José Farrona, y el resto de la corporación, y allí firmará el libro de honor y mantendrá una reunión con el alcalde. Al finalizar, el presidente hará una breve atención a los medios.

Seguidamente, a las 12,15 horas, el presidente catalán encabezará el acto en el Monumento al Emigrante, situado en la avenida de la Constitución de La Zarza, y en el que intervendrán el alcalde y el propio Illa.

PUBLICIDAD

Posteriormente el presidente de la Generalitat se desplazará a Mérida, donde a las 13,15 horas se reunirá con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la Presidencia del Ejecutivo regional.

ACTO INSTITUCIONAL DE LA DIADA

El programa del jefe del Ejecutivo catalán continuará en la tarde del miércoles en Mérida, donde a las 19,00 horas Salvador Illa encabezará el acto institucional de la Diada, que se celebrará en el Palacio de Congresos.

El hilo conductor de la conmemoración será, precisamente, la historia de uno de esos extremeños que emigraron a Cataluña, como es Manuel Vital, fundador y presidente de la primera asociación de vecinos de Nou Barris y en quien está inspirado el personaje protagonista de la película 'El 47'.

En este sentido, antes del acto institucional de la Diada, a las 17,00 horas, tendrá lugar la proyección de la película 'El 47' en el Palacio de Congresos de Mérida, y al finalizar, empezará el acto institucional, en el que participarán, entre otros, su nieta, Joana Vital.

AGENDA DEL JUEVES

El viaje del presidente catalán a Extremadura continuará este jueves, 17 de septiembre, con una visita al Ayuntamiento de Mérida a las 9,30 horas, donde será recibido por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, y firmará el libro de honor del ayuntamiento.

A continuación, a las 10,30 horas tendrá lugar en el Teatro Romano de Mérida la firma de un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mérida y el Ayuntamiento de Tarragona para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta del Teatro Romano de Mérida y el Teatro Tarrano de Tarragona península Ibérica.

Tras la firma, el presidente realizará una visita al Teatro Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una visita de dos días cuyo objetivo, señala la Generalitat de Cataluña, es "poner en valor lo que une ambos territorios, así como los vínculos y vínculos históricos, familiares y culturales que unen Cataluña y Extremadura".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Marc Balló, cocinero: “Uno de los errores más comunes al cocinar una buena crema de marisco es no controlar bien las proporciones”

Desde el sofrito hasta el machacado de las cabezas: Balló comparte sus trucos para una crema de marisco con sabor y sin grumos

Marc Balló, cocinero: “Uno de los errores más comunes al cocinar una buena crema de marisco es no controlar bien las proporciones”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Forma parte de los programas impulsados por Defensa para acompañar la entrada en servicio de los submarinos S-80

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Lluvias intensas, fuerte viento y granizo grande: la Aemet advierte de que el temporal podría provocar inundaciones y riadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana

El organismo meteorológico avisa de que el cambio de tiempo podrá dar lugar a una “situación potencialmente muy adversa” en el este de España

Lluvias intensas, fuerte viento y granizo grande: la Aemet advierte de que el temporal podría provocar inundaciones y riadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

La disponibilidad de tierra y agua en la Costa Tropical de Granada y Málaga, la zona tradicional de cultivo ya se ha vuelto un obstáculo. Eso empuja a los productores hacia Cádiz y Huelva

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”