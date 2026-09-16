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Once medios aéreos y la UME se incorporan a la extinción del incendio de Tuéjar (Valencia)

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València, 16 sep (EFE).- Once medios aéreos (nueve de la Generalitat Valencianay dos del Gobierno) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como numerosas dotaciones terrestres, se incorporan en la mañana de este miércoles a las tareas de extinción del incendio forestal declarado ayer en Tuéjar (Valencia).

El incendio, que se inició poco después de las 15:30 horas, ha calcinado ya 690 hectáreas y dos bomberos forestales resultaron heridos leves este martes al volcar la autobomba en la que trabajaban.

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A lo largo de la mañana se incorporarán a los trabajos de extinción nueve unidades terrestres, dos helitransportadas y cinco autobombas de los bomberos forestales de la Generalitat; tres dotaciones y cinco brigadas del Consorcio de Bomberos de Valencia; otras dos dotaciones de Castellón y otras dos de Alicante, además de dos dotaciones de los Bomberos de Valencia y dos más de Castellón.

Asimismo, se unirán nueve medios aéreos de la Generalitat y dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), una sección de la UME con cinco autobombas y cuatro brigadas de incendios forestales del Ministerio.

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El fuego comenzó en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, tiene un perímetro de unos 17 kilómetros, y a las 18.55 horas de ayer se activó la situación 2.

El incendio ha obligado a desalojar a unas 25 personas en el camping de Tuéjar, en la aldea de Fuente Cabera y en la colonia de Benagéber, algunas de las cuales han sido realojadas en los municipios de Tuéjar y Benagéber, mientras que otras se han ido a otros domicilios. EFE

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