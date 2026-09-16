México garantiza a España su máxima implicacion para esclarecer el asesinato de Taraconte

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Madrid, 16 sep (EFE).- El canciller de México, Roberto Velasco, ha garantizado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, su "máxima implicación" para aclarar todo lo ocurrido en torno al asesinato de la estudiante canaria Clara Taraconte, de 21 años.

Así lo han asegurado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que Albares haya mantenido una conversación con su homólogo mexicano para abordar lo sucedido.

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El ministro le ha agradecido la colaboración y han quedado en mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia.

El departamento que dirige José Manuel Albares recuerda que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados" y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia.

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La joven canaria, estudiante de intercambio de Educación Infantil de la Universidad de Granada, fue asesinada con un arma blanca el sábado durante un supuesto intento de asalto en la ciudad de Cuautla, donde asistía a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. EFE