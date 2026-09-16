Los embargos de vivienda habitual suben un 27,5 y marcan su cifra más alta en nueve años

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Madrid, 16 sep (EFE).- Las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual crecieron un 27,5 % entre abril y junio, con lo que suman siete trimestres al alza y alcanzan la cifra más alta -3.703- en nueve años, desde el primer trimestre de 2017.

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad crecieron un 12,2 %, hasta 7.141.

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Las ejecuciones sobre viviendas de personas físicas aumentaron un 23,6 %, y las iniciadas sobre viviendas habituales, un 27,5 %. EFE