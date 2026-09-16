Espana agencias

La crisis de Ceuta vuelve a centrar hoy las preguntas de control al Gobierno en el Congreso

Guardar

La crisis que se vive en Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio a raíz de la entrada masiva de inmigrantes volverá a centrar las preguntas que la oposición al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles, que tendrá lugar tras la desclasificación de hasta 40 documentos sobre la información de la que disponía el Ejecutivo en vísperas de este suceso y en el que, por segunda semana consecutiva, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no estará presente.

Los habituales tres interrogantes a los que suele enfrentarse el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada sesión de control no hacen referencia específica a la situación en Ceuta, pero se da por seguro que en alguna de ellas el asunto aterrizará en el debate.

PUBLICIDAD

Así, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá al presidente que se pronuncie sobre si "se ha degradado la imagen de España"; la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, aspira a que dé cuenta de las decisiones que tomará en lo que queda de legislatura para ampliar derechos laborales y sociales; y su homóloga de Junts, Míriam Nogueras, le instará a hacer un balance general sobre la situación actual del país.

PREGUNTAS PARA MARLASKA Y BOLAÑOS

Lo que sí está claro que es Ceuta saldrá a relucir en las tres preguntas que la oposición dirige al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y las otras tres que ha registrado para su colega de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

PUBLICIDAD

En concreto, el secretario general del PP, Miguel Tellado, retará a Marlaska a asegurar si Ceuta "ha vuelto a la normalidad", mientras que su compañero Elías Bendondo le preguntará si cree que está actuando "con diligencia" en sus responsabilidades. "¿Va a seguir engañando a los ceutíes?", será el tercer interrogante que le dirige, en este caso, el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.

Marlaska también será protagonista de la votación que tendrá lugar en la sesión de control de este miércoles, puesto que el PP lleva una moción que reclama al Congreso su reprobación "por su gestión al frente de su Ministerio, la evidente desprotección de las fronteras españolas, el abandono de Ceuta y sus reiteradas contradicciones sobre los avisos y alertas previas" e insta al presidente del Gobierno a que le cese.

"¿POR QUÉ HACEN TAN MAL LAS COSAS?"

Otra de las mociones que se votarán en el Pleno, la de Vox, no pide censurar directamente a Marlaska pero sí recoge entre sus peticiones la de que el Congreso declare que el Gobierno es el "culpable" de las consecuencias derivadas de su decisión de permitir la permanencia de los inmigrantes procedentes de Marruecos en territorio nacional, "incluidos los crímenes que, de forma acreditada, se perpetren contra la seguridad ciudadana, tales como agresiones sexuales, homicidios, robos u otros delitos graves.

El PP y Vox también han presentado interrogantes para Bolaños, los tres con enunciados genéricos. Así, el dirigente 'popular' Borja Sémper preguntará al ministro "dónde está el límite", y su compañera Cuca Gamarra le reclamará que detalle cuál es el objetivo real de sus cambios legislativos, mientras que la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, le exigirá que dé cuenta de sus planes para Ceuta.

"¿Por qué el Gobierno hace tan mal las cosas, vicepresidente?", reza la pregunta que la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quiere formular al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De su lado, el diputado 'popular' Juan Bravo le preguntará si conoce "la realidad de la calle".

PREGUNTA 'FLORERO' PARA SIRA REGO

Otro de los destinatarios de las preguntas de la oposición será el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al que el PP, por boca de Cayetana Álvarez de Toledo, le pedirá que explique qué entiende el Gobierno por defender el interés nacional.

El listado de preguntas también incluye una de las llamadas 'florero', que son las que realiza el grupo o los grupos parlamentarios del Gobierno para lucimiento de sus ministros. En esta ocasión, el diputado de Sumar Nahuel González preguntará a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por las medidas que está poniendo en marcha su departamento para garantizar los derechos de los niños y adolescentes ceutíes.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Forma parte de los programas impulsados por Defensa para acompañar la entrada en servicio de los submarinos S-80

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Lluvias intensas, fuerte viento y granizo grande: la Aemet advierte de que el temporal podría provocar inundaciones y riadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana

El organismo meteorológico avisa de que el cambio de tiempo podrá dar lugar a una “situación potencialmente muy adversa” en el este de España

Lluvias intensas, fuerte viento y granizo grande: la Aemet advierte de que el temporal podría provocar inundaciones y riadas en Cataluña y la Comunidad Valenciana

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

La disponibilidad de tierra y agua en la Costa Tropical de Granada y Málaga, la zona tradicional de cultivo ya se ha vuelto un obstáculo. Eso empuja a los productores hacia Cádiz y Huelva

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Cuál es la fruta que cuida los músculos y es clave para el sistema nervioso

Este alimento rico en vitaminas y minerales contribuye al bienestar general dentro de una dieta variada y equilibrada

Cuál es la fruta que cuida los músculos y es clave para el sistema nervioso

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

El regidor, que defiende que “la propiedad privada es sagrada”, cortó el acceso a un edificio sin avisar a su propietario

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

Nace el BAM-IS Poseidón, el nuevo buque de la Armada Española para rescate submarino con drones capaces de operar a 3.000 metros

La izquierda se ‘divorcia’ en Madrid y presentará cinco candidaturas diferentes para deleite de Almeida, que ya piensa en revalidar su mayoría absoluta

La Agencia Española de Protección de Datos analiza un posible ataque ejecutado con un agente de IA

Alemania, Francia y Reino Unido: los países europeos que ya retiran la nacionalidad a los delincuentes y cuyo modelo quiere copiar Feijóo

Los cuatro marroquís y el turco que perdieron la nacionalidad francesa tras ser condenados por terrorismo: así le quita Francia el carnet a los extranjeros nacionalizados

ECONOMÍA

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

Cuidado si recibes un mensaje de WhatsApp de un contacto conocido pidiéndote dinero urgentemente

Las dos Españas de la vivienda: la entrada para comprar una casa de 90 m² va de 29.000 a 144.000 euros según el lugar en que se viva

Mercadona pierde compradores mientras Lidl y Dia le comen terreno: así cambia el mapa de los supermercados en España

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”