José Luis García-Juanes toma posesión este miércoles como nuevo fiscal jefe de Madrid

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José Luis García-Juanes Guerrero tomará posesión este miércoles como nuevo fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid en un acto solemne que estará presidido por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.

La ceremonia se celebrará a las 12.30 horas en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la calle General Castaños, y contará, entre otras autoridades, con la presencia de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Isabel Martín López, y de la presidenta en funciones del TSJM, María Aurora de la Cueva Aleu.

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García-Juanes sustituirá al frente de la Fiscalía Provincial de Madrid a Pilar Rodríguez Fernández, quien ha ejercido como fiscal jefe provincial desde 2020.

Según informa la Fiscalía de Madrid, García-Juanes es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia de España, por la UNED. Ingresó en la carrera fiscal el 13 de octubre de 1989.

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A lo largo de su trayectoria ha estado destinado en diferentes fiscalías, entre ellas las de Granada, Jaén y Toledo, antes de incorporarse a la entonces Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en enero de 1993, con adscripción permanente en Móstoles.

Posteriormente desarrolló buena parte de su carrera en la Fiscalía madrileña, primero en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, tras el desdoblamiento de las Fiscalías Superior y Provincial, en la Fiscalía Provincial de Madrid.

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Entre enero de 2009 y marzo de 2012 estuvo destinado en el servicio único de notificación de sentencias a los Juzgados de lo Penal y de control y unificación de recursos contra las mismas. Desde el 23 de enero de 2012 ejerció como fiscal decano de la Sección Tercera de la Fiscalía Provincial de Madrid.

El 14 de junio de 2024 fue nombrado teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid, cargo que ha desempeñado hasta su actual nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía Provincial.

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