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Illa y Guardiola se reúnen este miércoles en Mérida durante el viaje a Extremadura por la Diada

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mantendrán un encuentro institucional este miércoles en la sede de la Junta en Mérida, en el marco del viaje institucional del presidente catalán a Extremadura este miércoles y el jueves por los actos de la Diada que la Generalitat celebrará en esta comunidad autónoma.

Lo ha dicho la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

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Illa ha mantenido reuniones con varios presidentes autonómicos en sus dos años al frente del Govern, y Guardiola es la tercera presidenta autonómica del PP con la que se reunirá Illa después de hacerlo con la presidenta de las Islas Baleares, Marga Prohens, y el de Aragón, Jorge Azcón.

En estos otros dos casos, Illa se reunió cuando los presidentes no tenían en sus ejecutivos a consejeros de Vox, a diferencia del gobierno actual de Guardiola: "La reunión está prevista y esto no significa que no se pueda mostrar la contrariedad o incluso posiciones radicalmente opuestas en algunos ámbitos", ha explicado Paneque al preguntarle por esta cuestión.

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Ha añadido que el respeto institucional no impide que Illa pueda mostrar el "frontal desacuerdo con algunas políticas que se estén desarrollando y concretamente con los discursos de odio", ha añadido.

A lo largo de la legislatura también se ha reunido con el lehendakari, Imanol Pradales (PNV); la presidenta de Navarra, María Chivite (PSOE); el de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), y el de las Islas Canarias, Fernando Clavijo (CC).

EL DEBATE DE LA FINANCIACIÓN

Al principio de su mandato, Illa anunció su voluntad de visitar distintos territorios españoles y de mantener encuentros con representantes institucionales del resto de España para fomentar el diálogo territorial, defender los intereses de Catalunya y explicar el modelo de financiación autonómico.

Este tema, dijo Paneque, también pueden abordarlo: "El presidente Illa no se resigna a convencer al resto de comunidades de que este nuevo modelo de financiación no solo es bueno para Catalunya, sino que es bueno para el resto de España".

VIAJE A EXTREMADURA

El objetivo del viaje de Illa a Extremadura es poner en valor los "vínculos compartidos" históricos, familiares y culturales con Catalunya durante los actos con motivo de la Diada, que habitualmente se celebraba también en la delegación del Govern en Madrid, y que por primera vez se harán fuera de la capital de España, en Extremadura.

Illa visitará La Zarza (Badajoz), donde se encuentra el Monumento al Emigrante del artista local Javier Guerrero, un homenaje a los vecinos que abandonaron su tierra en el siglo XX para buscar trabajo y "una vida mejor" en las regiones industriales de España, entre ellas, Catalunya.

El miércoles también está previsto que se proyecte la película 'El 47' en el Auditorio de Mérida y, al acabar, se celebrará el acto institucional con Joana Vital, nieta del que fue fundador y presidente de la primera asociación de vecinos de Nou Barris, en Barcelona, y protagonista del filme, Manolo Vital.

Illa visitará el jueves el Ayuntamiento de Mérida, donde le recibirá el alcalde, Antonio Rodríguez, y se firmará un protocolo de colaboración entre Mérida y Tarragona "para impulsar el conocimiento, la protección, la divulgación y la proyección conjunta" del Teatro Romano de Mérida y el Teatre Tàrraco.

Después de la firma, Illa visitará el Teatro Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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EuropaPress

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