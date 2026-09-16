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Estabilizado el incendio forestal declarado en Santa Bárbara (Huelva)

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Huelva, 16 sep (EFE).- El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado a las 7.00 horas de este miércoles el incendio forestal declarado la tarde de ayer en el paraje Carril del Catalán, en el término municipal de Santa Bárbara de Casa (Huelva), aún activo.

Según ha informado el Infoca, la estabilización se ha conseguido después de una noche en la que las tareas se han centrado en consolidar el perímetro del fuego, que a última hora de la noche de ayer ya no presentaba llama y no avanzaba.

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El dispositivo desplegado en la zona está compuesto por 50 efectivos, cuatro autobombas y cinco bulldóceres.

El fuego comenzó sobre las 16:00 horas de ayer e inicialmente se activó un dispositivo compuesto por un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra.

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Posteriormente, la evolución del incendio motivó la ampliación de dicho dispositivo por aire y por tierra y se sumaron, además, medios portugueses.

De esta forma, se elevaron a once las aeronaves activadas: un helicóptero ligero, uno semipesado, y uno de mando; tres aviones de carga en tierra, un avión de coordinación, dos anfibios ligeros del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y dos anfibios de Portugal.

Por tierra, llegaron a trabajar cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes de Medio Ambiente, dos técnicos de Operaciones, un técnico de Logística, dos brigadas de Portugal, seis autobombas y dos buldóceres.

La zona afectada por las llamas, según han señalado desde el dispositivo de extinción, es principalmente dehesa con pasto y matorral.

 Otros dos incendios en la provincia

El Infoca trabajó, además, durante la tarde de ayer en otros dos incendios forestales en la provincia: uno en la zona Garranchal de Cartaya y otro en el paraje Alcolea de Alosno.

Para el de Cartaya se activaron por tierra dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba; por aire se desplazaron a la zona un helicóptero semipesado, que se retiró a las 17.25 horas cuando se dio por controlado. A las 20.48 horas se dio por extinguido.

En cuanto al fuego de Alosno, quedó estabilizado anoche poco antes de las 23.00 horas, momento desde el que se trabaja para su control.

Para este incendio se movilizaron cinco grupos de bomberos forestales, dos Bricas, dos técnicos de Operaciones, cuatro autobombas y un bulldócer; y por aire un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, uno semipesado y otro pesado. EFE

lra/bfv/cc

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