El incendio forestal de Quiroga (Lugo) ya ha arrasado 250 hectáreas

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Lugo, 16 sep (EFE).- El incendio forestal que comenzó a las 15:25 horas del martes en el lugar de Pacios da Serra, en el municipio de Quiroga, en la Ribeira Sacra lucense, ya ha arrasado 250 hectáreas de superficie, según los datos facilitados por la Consellería de Medio Rural de Galicia.

El alcalde de la localidad, José Luis Rivera, ha contado a EFE que fue el viento, que sopló con intensidad durante la tarde, el que complicó mucho las tareas de extinción y facilitó que el fuego se propagase con facilidad.

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“Estuve en el puesto de mando hasta pasada la una de la madrugada y el fuego estaba bastante descontrolado”, ha contado este miércoles.

A esa circunstancia contribuyó el hecho de que el incendio evolucionó en una zona de “difícil acceso”, por lo que la contribución de los medios aéreos era fundamental para frenar el avance de las llamas, pero “por la noche tuvieron que retirarse”.

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Según la información facilitada por la Consellería de Medio Rural, en los trabajos de extinción han participado en las últimas horas 4 técnicos, 26 agentes, 28 brigadas, 25 motobombas, 6 excavadoras, 2 unidades técnicas de apoyo, 7 helicópteros y 9 aviones. EFE

jrr/am/cc