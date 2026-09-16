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A juicio en Granada este miércoles un hombre acusado de cobrar la pensión de su madre muerta durante 22 años

11/02/2026 Granada.- Tribunales.- A juicio este miércoles un hombre acusado de cobrar la pensión de su madre muerta durante 22 años. La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de cobrar la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años, en los que se hizo presuntamente con un montante superior a los 200.000 euros. POLITICA
11/02/2026 Granada.- Tribunales.- A juicio este miércoles un hombre acusado de cobrar la pensión de su madre muerta durante 22 años. La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de cobrar la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años, en los que se hizo presuntamente con un montante superior a los 200.000 euros. POLITICA
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La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de cobrar la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años, en los que se hizo presuntamente con un montante superior a los 200.000 euros.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de prisión para él por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

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Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que se le condene al pago de una multa de 350.000 euros y que indemnice en 168.927 euros a la Seguridad Social.

Según el relato fiscal, la madre era beneficiaria de una pensión de viudedad que cobraba en su cuenta mensualmente y falleció en marzo de 1996. Su hijo, de unos 60 años en la actualidad, no habría informado de ello a la Tesorería General de la Seguridad Social y presuntamente pasó el abono de la pensión a una cuenta cuya titularidad compartía con su progenitora.

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Así, se "apoderó" presuntamente de las mensualidades de la pensión desde el momento del fallecimiento en 1996 hasta diciembre de 2018; esto es, durante 22 años con un perjuicio a la Seguridad Social que se ha cifrado en un total de 210.210 euros.

El Ministerio Fiscal precisa que tampoco el banco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer "al no haber realizado los controles de vivencia oportunos". La entidad ha abonado a la Seguridad Social el importe de la pensión correspondiente a los cuatro últimos años por un importe de 41.282 euros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sitúa al banco como responsable civil subsidiario en lo que se refiere a la indemnización que el acusado deberá abonar a la Seguridad Social en caso de resultar condenado por la Audiencia Provincial. También reclama que se condene al hijo a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.

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EuropaPress

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