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Varios barcos de la Armada pasarán antes de 2027 por los astilleros de la Bahía en Cádiz para su puesta a punto

15/09/2026 Una fragata de la Armada en uno de los astilleros de la Bahía de Cádiz para su mantenimiento. POLITICA ARMADA
15/09/2026 Una fragata de la Armada en uno de los astilleros de la Bahía de Cádiz para su mantenimiento. POLITICA ARMADA
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La Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz afronta un último cuatrimestre del año de "máxima actividad" con las varadas en dique de los buques y fragata de la Armada, 'Galicia', 'Canarias' y 'Reina Sofía', el patrullero 'Vigía' y el buque escuela 'Juan Sebastián Elcano', además de los periodos de mantenimiento del 'Castilla' y las fragatas 'Victoria' y 'Santa María'.

En una nota, la Armada ha destacado que cada buque que se mantiene y moderniza requiere del conocimiento y la capacidad de numerosas empresas y profesionales, favoreciendo con ello la actividad de un tejido industrial especializado, el desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de empleo cualificado, en este caso en la Bahía de Cádiz.

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Respecto al buque escuela, se ha indicado que permanecerá en dique seco en el Arsenal de La Carraca hasta mediados de octubre. Posteriormente, entre noviembre y diciembre, afrontará su periodo de inmovilización programado.

Las obras singulares que se vienen realizando en el buque escuela desde hace seis años concluirán durante los próximos meses, con el objetivo de que el 'Elcano' pueda afrontar "en las mejores condiciones" su centenario, que se cumple este 2027, incluido el correspondiente crucero de instrucción y la posterior vuelta al mundo.

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"Como el año que viene no va a tener tiempo de hacer varada, esta es fundamental para que el buque esté listo", ha explicado el capitán de navío, Juan Ignacio Alonso Núñez, jefe de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, organismo encargado del mantenimiento de los buques de la Armada en la Bahía.

En el 'Juan Sebastián Elcano' ya se han renovado los equipos de aire acondicionado, la planta de tratamiento de aguas residuales y distintos elementos relacionados con la habitabilidad. Este año, los trabajos se centrarán también en la proa, con el objetivo de relocalizar talleres y pañoles.

Está previsto asimismo sanear el timón y la limera, reformar la planta de tratamiento de residuos de ranchería y mejorar las zonas comunes de la sección de suboficiales.

Además, ante el futuro reemplazo del motor por un sistema de propulsión eléctrica acompañado de generadores, previsto en un plazo aproximado de tres años, ya se están realizando actuaciones en la línea de ejes. El proyecto del nuevo motor se encuentra actualmente en fase de estudio.

Todas estas actuaciones se coordinan a través del Plan de Inmovilizaciones de la Flota, que se distribuye con un año de antelación al inicio de los trabajos. Esta planificación permite realizar el acopio de materiales y gestionar los contratos necesarios, con solicitudes de repuestos de varada que se tramitan con una antelación mínima de seis meses.

En estas tareas participan la Jefatura de Apoyo Logístico, el Estado Mayor de la Armada, el Estado Mayor de la Flota y la Jefatura de Mantenimiento del Arsenal de Cádiz, encargada de ejecutar buena parte de las actuaciones de mantenimiento de los buques de la Armada destinados en la bahía gaditana.

La actividad de mantenimiento de los buques de la Armada en la Bahía de Cádiz es una muestra de la "estrecha relación" existente entre la defensa, la industria y la economía. Como se ha indicado, esta colaboración contribuye a conservar en España capacidades industriales y tecnológicas que resultan "estratégicas" para garantizar la autonomía necesaria en el ámbito de la defensa y, al mismo tiempo, refuerza la competitividad internacional de la industria naval española.

"Mantener una Armada moderna y preparada para defender nuestros intereses en y desde la mar es también contribuir a la seguridad, el bienestar y la prosperidad de los españoles", ha subrayado esta institución.

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EuropaPress

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