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"Un concierto de Bad Bunny mueve lo que un año de festivales de jazz", lamenta el sector

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Madrid, 15 sep (EFE).- Con 127 eventos organizados en el último año, el sector de los festivales de jazz crece en España con eventos repartidos por todo el país, aunque siguen recuperando público perdido en la pandemia y aquejados de una alta dependencia de la administración pública para poder subsistir.

"No podemos compararnos, un concierto de Bad Bunny mueve lo que un año entero de festivales de jazz", han reconocido este martes pese a sus conclusiones optimistas desde la Plataforma Jazz España, impulsora del que ha sido el primer estudio que ha analizado datos específicos de este ámbito.

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Hasta ahora no había nada. Gracias al apoyo de Fundación SGAE, AIE y el Ministerio de Cultura, por fin se ha elaborado este informe con datos de finales de 2025 con el objetivo de "planificar estrategias que contribuyan a su desarrollo".

El primer dato a destacar que se han localizado 127 festivales que han organizado 1.507 conciertos. Están repartidos por toda la geografía española (en 44 de las 50 provincias). Por número Andalucía es la que más concentra, con 32 citas, seguida de Cataluña (17) y Aragón (12), aunque por tamaño los festivales más grandes se celebran entre Madrid, País Vasco y Cataluña. En Navarra y Cantabria no aparece ninguno, quizás por el peso del País Vasco en esta escena.

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Cerca del 90% son eventos de menos de mil butacas, normalmente en teatros o salas al aire libre y se concentran en otoño y verano, sobre todo en julio, cuando se celebra el 22,5% de ellos, seguido de la dupla de octubre y noviembre, con un 33,4%.

Otro de los datos destacados es que la administración pública tiene "una importancia fundamental" como promotor. El 59% de estos eventos tienen a ese tipo de agente detrás, mientras que en un 30% d de los casos se asocia con una entidad privada con o sin ánimo de lucro. Solo un 12% proviene de promotores privados exclusivamente.

Esa dependencia también se da en su financiación. La administración pública sostiene en solitario o junto a un agente privado el 97,5% de estos eventos (un 25% de ellos solo tienen a la administración como sostén económico).

Frente a los más de 600.000 asistentes que acudían a estas citas en 2019, el sector aún está intentando recuperarse del batacazo que representó la pandemia. En 2024 se registraron casi 500.000 asistentes. Según el estudio, esto supone un 2% aproximadamente del total de asistentes a conciertos sobre el total de la música popular.

A pesar de ello, el sector ha valorado que conviven festivales muy consagrados con otros relativamente jóvenes (un 32% nacieron entre 2008 y 2018). "Esto significa que hay una demanda estable y continuada y festivales que siguen naciendo", ha señalado Marina Fernández, coordinadora de Plataforma Jazz España.

Todos estos datos tienen que ver en parte con el tipo de público, que es muy fiel (más del 90% repite). Se trata normalmente de un público adulto de entre 50 y 55 años, aunque la media baja si el evento se celebra al aire libre y se puede bailar.

"También ha subido la presencia de mujeres y es una de las conclusiones a valorar, pero no nos queremos conformar", ha añadido Fernández.

No obstante, en el saldo absoluto en las programaciones de los festivales grandes aún prevalecen los artistas masculinos (78,4% frente al 21%), mientras que en los pequeños se modera (un 67% de hombres, frente al 24% de mujeres y el 8,1% de formaciones mixtas).

Entre las conclusiones también se ha destacado el crecimiento de la escena, sobre todo en su mezcla con otros géneros como el flamenco, así como que hay una mayor organización del sector. En el plano negativo, han reconocido además la "barrera" de que se etiquete como una "música culta". EFE

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