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Tres migrantes heridos en una pelea con 20 implicados en la playa del Trampolín de Ceuta

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Ceuta, 15 sep (EFE).- Tres migrantes han tenido que ser evacuados en ambulancia al Hospital Universitario de Ce.uta con distintas lesiones después de participar en una pelea en el asentamiento ilegal de la playa del Trampolín.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el incidente se ha producido a primeras horas de este martes como consecuencia del clima de tensión que se vive en este lugar donde se han asentado miles de migrantes tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.

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Una pelea en la que han participado al menos una veintena de migrantes, muchos de ellos armados con palos.

Los golpes que han recibido tres de los migrantes han provocado su traslado al hospital en una ambulancia.

La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas han tenido que intervenir para contener la pelea y separar a los grupos que estaban enfrentados.

Las fuentes han asegurado que en los últimos días se han producido algunos episodios de peleas entre los grupos de migrantes. EFE

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