Espana agencias

Protección de Datos notifica el primer ataque ejecutado por un agente de IA

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido la primera notificación de una brecha de datos personales en la que el incidente ha sido ejecutado mediante un agente de inteligencia artificial que utilizó para ello un conocido modelo de lenguaje.

El agente de IA, según fuentes de la AEPD, inició una búsqueda de vulnerabilidades en archivos genéricos, y realizó un inicio de sesión ('login) correcto y una vez accedió al sistema, comenzó a buscar, de forma autónoma, vulnerabilidades en la aplicación, lo que, una vez conseguido, le permitió modificar datos personales y acceder a facturas.

PUBLICIDAD

El organismo que vela por la protección de los datos personales ha señalado que, antes de llegar a ninguna conclusión, la información disponible procede de la notificación presentada por la organización afectada y que deberá ser objeto del correspondiente análisis.

Asimismo, la utilización de un concreto modelo de IA tampoco implica que el modelo o la infraestructura de su proveedor hayan sido comprometidos ni que la herramienta haya sido diseñada para desarrollar actividades maliciosas, ha aclarado el organismo.

PUBLICIDAD

"Lo relevante desde la perspectiva de la protección de datos es que un tercero habría utilizado un agente de IA como instrumento para encadenar exitosamente distintas fases del ataque", ha señalado la AEPD.

Esta primera notificación no permite afirmar, ha aclarado, una tendencia estadística, aunque sí constituye una señal significativa de que los ataques apoyados en inteligencia artificial han dejado de ser un riesgo teórico y empiezan a materializarse en incidentes que afectan a tratamientos reales de datos personales.

La utilización de inteligencia artificial en actividades maliciosas no es nueva, y se ha demostrado que, aplicadas a un ciberataque, estas capacidades pueden facilitar la automatización de actividades ilícitas.

De hecho, según la AEPD, desde hace tiempo se emplean modelos generativos para redactar mensajes de 'phishing', para traducir campañas fraudulentas, suplantar identidades, analizar código o facilitar la búsqueda de vulnerabilidades.

La aparición de agentes de IA introduce, sin embargo, un cambio cualitativo, ya que un agente puede recibir un objetivo, planificar tareas intermedias, utilizar herramientas, ejecutar código, consultar fuentes, interpretar resultados y modificar su actuación, de forma autónoma, en función de lo que encuentra.

El organismo ha asegurado que la IA no crea nuevas amenazas, pero sí aumenta la velocidad, escala y capacidad de adaptación de técnicas maliciosas ya conocidas, reduciendo el tiempo disponible para detectarlas y contenerlas.

La importancia de esta notificación, además de por la tecnología empleada, radica en modificar el escenario de la gestión de riesgos, ha explicado en un blog de la Agencia el director adjunto, Francisco Pérez Bes.

En primer lugar, confirma la necesidad de incorporar expresamente los ataques asistidos o ejecutados mediante IA a los análisis de riesgos de los tratamientos; no basta con incluir una referencia genérica a malware, phishing o acceso no autorizado, pues esta automatización puede modificar sustancialmente la probabilidad, la velocidad y el alcance del incidente.

Además, obliga a revisar los tiempos de respuesta, ya que los procedimientos diseñados para ataques ejecutados manualmente pueden resultar insuficientes cuando un agente analiza simultáneamente múltiples activos, prueba distintas vías de acceso y adapta su comportamiento con rapidez.

En tercer lugar, ha precisado Pérez Bes, aumenta la importancia de las identidades digitales y de las credenciales, ya que un agente que obtiene una cuenta, una clave o un 'token' con permisos excesivos puede operar a la velocidad de una máquina y acceder a diferentes servicios antes de que la organización detecte un comportamiento anómalo.

Finalmente, este ataque evidencia que la seguridad de los tratamientos no puede depender únicamente de la intervención manual, y que la supervisión humana continúa siendo imprescindible, pero debe apoyarse en mecanismos de detección, contención y respuesta capaces de operar con la rapidez suficiente, ha asegurado el director adjunto de la Agencia.

La llegada de los agentes de IA al ámbito ofensivo debe impulsar, a su juicio, una revisión inmediata de los modelos de seguridad y protección de datos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

El actor se ha pronunciado sobre los comentarios de su excompañera de reparto en la serie de RTVE

Imanol Arias responde a María Galiana tras sus polémicas declaraciones sobre ‘Cuéntame’: “A María no le gustan las series”

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Según acordaron Pedro Sánchez y Tebboune, el próximo mes de octubre se volverán a ver en Madrid, con muchos asuntos nuevos que tratar

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

La magistrada había planteado que las actuaciones sobre la gestión del delegado del Gobierno podían formar parte del mismo procedimiento que investiga el origen, el desarrollo y las consecuencias de la llegada

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Meghan Markle felicita al príncipe Harry con imágenes inéditas de Archie y Lilibet: así es su vida familiar lejos de los focos

El duque de Sussex cumple 42 años y su mujer ha recurrido a su álbum personal para compartir escenas nunca vistas de sus hijos y una romántica imagen de la pareja

Meghan Markle felicita al príncipe Harry con imágenes inéditas de Archie y Lilibet: así es su vida familiar lejos de los focos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

Los giros geopolíticos de Argelia que cambian el escenario del norte de África: acuerdos con EEUU, pactos con vecinos y relaciones rotas con Emiratos

La Audiencia Nacional investigará la gestión del delegado del Gobierno en Ceuta como parte de la causa por la entrada masiva de migrantes

Los mecánicos coinciden: así debes cuidar de tu coche para evitar averías de más de 10.000 euros

Pablo Fernández se presenta a liderar la lista de Podemos en las elecciones al Ayuntamiento de Madrid: “Una candidatura que pare los pies a Almeida y a los poderosos”

Un recepcionista regresa de su permiso de paternidad y se encuentra cerrada la clínica donde trabajaba: la justicia considera que es un despido improcedente

ECONOMÍA

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

España amortigua el golpe del gas gracias a las renovables, pero no logra contener su impacto en la factura: la luz toca máximos desde 2023

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado