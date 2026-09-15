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Pablo Fernández se presenta como candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid y hará ticket con Belarra en 2027

18/05/2026 El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
18/05/2026 El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
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El coportavoz estatal y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha decidido presentarse a las primarias para convertirse en el candidato del partido 'morado' al Ayuntamiento de Madrid.

De esta forma, hará ticket electoral en los próximos comicios madrileños con la secretaria general del partido, Ione Belarra, quien en junio anunció que dará el salto a la política regional al aspirar a convertir en la cabeza de lista de Podemos a las elecciones autonómicas de 2027.

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Precisamente hoy se cumple el plazo para que la formación publique los precandidatos al proceso de primarias para elegir a sus referentes electorales para los comicios locales y regionales del año que viene.

De esta forma, los inscritos de Podemos están llamados a votar en las primarias entre el 5 y el 11 de octubre y los resultados se conocerán el día 13 de ese mes, donde previsiblemente ambos serán elegidos.

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DOS REFERENTES PARA DAR LA BATALLA EN MADRID

Con este movimiento, sorpresivo al igual que el de Belarra, Podemos lanza el mensaje de que pone toda la carne en el asador y presenta a dos de sus principales dirigentes para volver a tener representación en el Parlamento autonómico y en el Ayuntamiento de la capital, donde actualmente son fuerza extraparlamentaria quedándose en el 4,7 y casi 4,9% del voto, respectivamente, en los comicios de 2023. Así, Podemos ha marcado como objetivo estratégico volver a ser relevantes en Madrid, una plaza clave en la irrupción del partido en la política.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, los 'morados' respaldaron la candidatura municipalista de Ahora Madrid que llevó a Cibeles a la exalcaldesa Manuela Carmena, pero tras el cisma de 2019 con Más Madrid no cuentan con cuenta con representación con el Consistorio de la capital.

Fernández, licenciado en Derecho y quien ha desplegado la mayor parte de su carrera política como diputado autonómico en Castilla y León, donde recaló en 2015 hasta su marcha este año coincidiendo, da el salto a la política madrileña tras convertirse en 'número tres' de Podemos a nivel estatal en enero de 2024.

El dirigente morado ha elevado considerablemente su presencia mediática al ejercer como portavoz de Podemos y participar en diversas tertulias televisivas.

Fernández, de este modo, aspira a llevar "la voz de los vecinos" a Cibeles para hacer frente al modelo del PP del actual regidor José Luis Martínez-Almeida y "para pasar de un Madrid de la especulación a un Madrid donde la gente pueda permitirse vivir".

"Las políticas del PP en Madrid hacen que el dinero se acumule en unas pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la gente no puede pagar el alquiler, no tiene tiempo para conciliar con su familia, utiliza un transporte público saturado, y ve cómo desaparecen zonas verdes y cómo se amontona basura en las calles de su barrio", ha denunciado

El paso al frente del coportavoz de Podemos refleja que, a su juicio, Madrid es una "batalla clave" para "acabar con el epicentro del poder de la derecha". "Vamos a dejarnos la piel para que la ciudad deje de estar gobernada para unos pocos que mandan sin presentarse a las elecciones, como Florentino Pérez, y deje de ser el laboratorio de las políticas neoliberales del PP", ha señalado.

En el equipo del dirigente morado han apuntado que las movilizaciones sociales de los últimos meses en la capital demuestran que son miles las personas que reclaman un cambio de rumbo en el Ayuntamiento. Por ello, construirán una candidatura "nítidamente de izquierdas", con "propuestas claras" y centrada en los temas clave del día a día de los madrileños y madrileñas.

PERSPECTIVA FRAGMENTACIÓN DE LA IZQUIERDA

El panorama de la izquierda se encamina hacia la fragmentación electoral, una vez que Más Madrid dejó claro que no contempla una confluencia con los 'morados' en los comicios mientras que Belarra recalcó que se presentaba ante una izquierda que se resignaba a intentar desalojar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, Anticapitalistas está promoviendo una candidatura alternativa a los comicios de la Comunidad de Madrid en 2027 inspirándose en el buen desempeño de Adelante Andalucía en los últimos comicios en esa comunidad.

Mientras, Más Madrid ha apuntado que está dispuesta a hablar con sus aliados de Movimiento Sumar e IU de cara a futuras alianzas en la región. De hecho, IU fue aliado de Podemos en los pasados comicios en la Comunidad de Madrid.

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