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Ovechkin, estrella de la NHL, causa polémica por aparecer en un video electoral de Putin

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Chicago (EE.UU.), 14 sep (EFE).- El jugador ruso de los Washington Capitals Alex Ovechkin, uno de los mejores de la NHL, ha causado polémica por su aparición en un video de campaña de Rusia Unida y del presidente Vladímir Putin, junto al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y otras figuras cercanas al Kremlin, según medios estadounidenses.

En las imágenes, Ovechkin aparece detrás de la directora de RT, Margarita Simonián, mientras interviene Lavrov, y también junto al actor Vladímir Mashkov y otras personalidades.

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La aparición ha generado críticas por el contexto político de la campaña y por la presencia de figuras estrechamente asociadas con el Gobierno ruso.

Ovechkin, capitán de los Capitals, regresa a Washington para disputar su vigésima segunda temporada en la NHL, después de superar a Wayne Gretzky como máximo goleador histórico.

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Ovechkin mantiene desde hace años una relación pública con Putin y en 2017 creó el movimiento PutinTeam para respaldar al mandatario ruso. Tras la invasión de Ucrania en 2022, el jugador pidió el fin de la guerra y la paz, aunque evitó condenar directamente a Putin. EFE

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