OCU advierte de cláusulas abusivas y poca transparencia en las ofertas de las autoescuelas

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Madrid, 15 sep (EFE).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda revisar las ofertas de 'todo incluido' que ofrecen las autoescuelas y que incluyen en muchas ocasiones cláusulas potencialmente abusivas y precios poco transparentes.

El precio final puede terminar siendo muy superior al anunciado, ya que este tipo de ofertas no siempre incorporan las tasas de la DGT y el número de clases prácticas incluidas pueden ser insuficientes, denuncia la OCU.

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Tras analizar los contratos y las reclamaciones recibidas contra algunas autoescuelas, la organización ha detectado hasta 5 cláusulas abusivas "que deberían vigilar y sancionar los servicios de inspección de consumo", como la retención del importe abonado por el alumno en caso de baja voluntaria sin que exista una compensación equivalente si es la autoescuela la que cesa su actividad.

También penalizaciones desproporcionadas de hasta 300 euros por trámites sencillos, como un traslado de expediente por cambio de autoescuela; obstáculos para tramitar bajas o cambios de centro; cobros por servicios no prestados, y cambios unilaterales de precios o de las condiciones contractuales que no hayan sido previamente pactadas con el alumno, como una actualización de las tarifas.

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Ante cualquier discrepancia, la OCU recomienda presentar una reclamación por escrito a la autoescuela, dejando constancia de los hechos y solicitando una solución. Además, recuerda que pueden utilizar su plataforma 'Reclamar' para gestionar y documentar su queja frente al centro afectado.

Otro de los problemas son las largas esperas para realizar el examen práctico, que en las grandes ciudades puede alcanzar los cuatro meses; una situación que responde en gran medida a la insuficiencia de examinadores de la DGT con una plantilla aproximada de 900 profesionales para atender la demanda actual.

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La OCU recuerda que las autoescuelas están obligadas a informar de forma clara sobre el precio total con IVA, especificando si incluye o no las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), los certificados necesarios y cualquier otro gasto administrativo. EFE