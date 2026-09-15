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Los carburantes y combustibles suben un 21,3 % y disparan el IPC de agosto hasta el 4,3 %

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Madrid, 15 sep (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) se disparó siete décimas en agosto, hasta el 4,3 % interanual, por la subida de los carburantes y combustibles, que se encarecieron un 21,3 %, en un contexto de shock energético por la guerra en Irán y de reducción temporal de las ayudas aprobadas por el Gobierno.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este martes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin contabilizar la evolución de los precios de la energía y de los alimentos frescos) en el 2,9 %, una décima menos que en el mes anterior.

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La inflación general -que alcanza la tasa más alta desde febrero de 2023 (6 %)- encadena dos meses al alza, julio (3,6 %) y ahora agosto, después de tres meses estabilizada en el 3,2 % -abril, mayo y junio- y lejos del 2,3 % marcado a principios de año; mientras que la subyacente lleva siete meses consecutivos en el entorno del 2,9 %, además de que se sitúa 1,4 puntos por debajo de la tasa general.

El grupo con mayor influencia en la subida de la inflación de agosto fue el del transporte, cuya tasa anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5 %, debido principalmente al encarecimiento de los carburantes y combustibles, que subieron un 21,3 %, frente al abaratamiento de agosto de 2025.

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El detalle de la estadística muestra que el gasóleo subió un 30,3 % y la gasolina, un 16,9 %, y en ambos casos se aplicó un descuento de 10 céntimos en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a los carburantes, una medida incluida en el plan de respuesta al conflicto de Irán, vigente hasta este mes de septiembre.

En dicho plan se reguló una cláusula de salvaguardia que se activaría si alguno de los carburantes se encarecía más de un 15 %, como ocurrió en el caso del diésel en julio, por lo que el descuento de este producto se ampliará a 20 céntimos el litro en septiembre.

La gasolina, en cambio, no alcanzó ese mes el umbral del 15 %, por lo que su descuento pasará de los 10 céntimos por litro en agosto a los 5 céntimos por litro en septiembre, tal y como estaba previsto, y a pesar de que en agosto haya subido casi un 17 %, ya que el decreto no preveía la activación de nuevos descuentos vinculados a los precios de agosto.

No obstante, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en unas declaraciones remitidas a los medios que el Gobierno no dejará de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas de los precios.

El grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas también destacó por su influencia en el alza de la inflación, con su tasa anual en el 2,3 %, siete décimas por encima de la del mes pasado, debido principalmente a la menor bajada de los precios de las frutas y frutos de cáscara.

Algunos productos presentaron en agosto subidas de dos dígitos, como las bayas frescas (35,7 %), los cítricos frescos (17,1 %), las legumbres verdes, frescas o refrigeradas (15,9 %) y los huevos (12,5 %); aunque también destacan las subidas de la carne de vacuno (9,4 %) y del pescado fresco y congelado (7,8 %).

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fueron los combustibles líquidos, un 46,4 %; el gasóleo, un 30,3 %; la joyería y relojes pulsera, un 24 %; y la recogida de basuras, un 22,7 %.

En el extremo contrario, las mayores bajadas en agosto las registraron el transporte aéreo nacional, un 16,4 %; el transporte aéreo internacional, un 15,3 %; el transporte por tren, un 9,3 %; los periódicos, un 5,9 %; y los paquetes turísticos, un 5,4 %.

En comparación mensual, los precios de consumo aumentaron un 0,7 % respecto a julio y los grupos con mayor repercusión positiva fueron el del transporte, por el encarecimiento de combustibles y lubricantes para vehículos personales, y el de la vivienda, por el incremento de los precios de los combustibles líquidos, y, en menor medida, de la electricidad y el gas.

Lo que más subió de precio en agosto fueron las legumbres (19,1 %), el alquiler de coches (17,2 %) y las autocaravanas (12 %); mientras que lo que más bajó fue el transporte aéreo nacional, con un descenso del 14,1 %, y el transporte por tren, un 12,4 % menos, según detalla el INE.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en agosto: Cantabria presentó la tasa más elevada (5,1 %) y Canarias, la más baja, un 3,8 %.

En el mes de agosto la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 4,6 %, siete décimas más que la registrada el mes anterior. La variación mensual fue del 0,7 %. EFE

(infografía)

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