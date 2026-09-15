Espana agencias

La reina Letizia cumple 54 años en una semana en la que regresará a su colegio en Oviedo

Guardar

Madrid, 15 sep (EFE).- La reina Letizia cumple este martes 54 años, un aniversario que celebrará de manera privada al no tener programada ninguna actividad en su agenda institucional y en una semana en la que regresará al que fue su colegio en Oviedo para presidir la apertura del curso escolar 2026/2027.

A diferencia de años anteriores, en los que sus dos hijas estaban fuera de Madrid por sus respectivas responsabilidades, la reina podrá compartir este año su aniversario con su hija mayor, la princesa Leonor, que se encuentra estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, tras finalizar su etapa de tres años de formación militar.

PUBLICIDAD

No podrá estar la infanta Sofía, que inició este lunes sus clases en París del segundo curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que estudia en esta sede del centro universitario Forward College, tras el primer curso que transcurrió en Lisboa.

También permanecerá este martes en Madrid el rey, que tiene previsto inaugurar el curso de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid.

Tras su cumpleaños, la reina presidirá el miércoles una jornada de homenaje a la enfermería que con el título 'Cuidar la mente es cuidar la vida' se desarrollará en la sede del diario La Razón.

PUBLICIDAD

Y el próximo jueves la reina regresará a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, donde presidirá la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria, una actividad que cada año celebra en un centro de las distintas comunidades autónomas en estas fechas.

En esta ocasión, la reina trasladará a su ciudad natal y al colegio público del que fue alumna y en el que estudió siete cursos de primaria, entre segundo y octavo de la antigua EGB, entre 1980 y 1986. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 15 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Zaragoza este 15 de septiembre

“Será difícil recuperar la normalidad en Ceuta mientras miles de migrantes sigan en la calle”: las ONG piden a las autonomías que ayuden a descolapsar la ciudad

Organizaciones sociales denuncian que numerosas familias con menores continúan sin recibir atención tras la entrada masiva de finales de julio, pese a las nuevas plazas habilitadas por el Gobierno

“Será difícil recuperar la normalidad en Ceuta mientras miles de migrantes sigan en la calle”: las ONG piden a las autonomías que ayuden a descolapsar la ciudad

Esther Lapaz, geóloga, a los jóvenes: “Mirad a vuestro alrededor y preguntaos qué es lo que sostiene el mundo en el que vivimos”

La autora de ‘Con los pies en la tierra’ habla con ‘Infobae’ sobre terremotos, volcanes y la importancia de la geología para el pasado, el presente y el futuro

Esther Lapaz, geóloga, a los jóvenes: “Mirad a vuestro alrededor y preguntaos qué es lo que sostiene el mundo en el que vivimos”

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

El objetivo es atender a 69.000 pacientes en dos años pero ningún licitador se ha presentado al nuevo contrato. La oferta actual de centros hospitalarios “se ha visto desbordada por la creciente demanda”, admiten desde Sanidad

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

El retroceso en matemáticas y en comprensión lectora de los jóvenes de 15 años amenaza con lastrar la empleabilidad y la capacidad de innovación en los próximos años

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

Pedro Sánchez prepara una gira en EEUU para tratar de reflotar su papel internacional, hundido por Ceuta y aislado en la UE

Pedro Sánchez se enfrenta en ‘El Intermedio’ a las preguntas de los ciudadanos de Ceuta: “¿Por qué está ‘acojonado’ con Marruecos?“ ”¿Qué plazo se da para resolver esta crisis?"

Zapatero pide dejar fuera del caso Plus Ultra sus presuntas gestiones en Bolivia por ser ajenas a la causa y critica que la investigación sea una “patente de corso” del juez Calama

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

ECONOMÍA

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

España suspende en PISA y la economía puede pagar la factura: menos productividad y más riesgo para el crecimiento

La construcción se hunde en España: suma siete meses de caídas y la de edificios se desploma un 35,2% en un año

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Marruecos, Colombia y Rumanía: los países que más cotizantes aportan a la Seguridad Social

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado