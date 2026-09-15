La reina Letizia cumple 54 años en una semana en la que regresará a su colegio en Oviedo

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Madrid, 15 sep (EFE).- La reina Letizia cumple este martes 54 años, un aniversario que celebrará de manera privada al no tener programada ninguna actividad en su agenda institucional y en una semana en la que regresará al que fue su colegio en Oviedo para presidir la apertura del curso escolar 2026/2027.

A diferencia de años anteriores, en los que sus dos hijas estaban fuera de Madrid por sus respectivas responsabilidades, la reina podrá compartir este año su aniversario con su hija mayor, la princesa Leonor, que se encuentra estudiando Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, tras finalizar su etapa de tres años de formación militar.

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No podrá estar la infanta Sofía, que inició este lunes sus clases en París del segundo curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que estudia en esta sede del centro universitario Forward College, tras el primer curso que transcurrió en Lisboa.

También permanecerá este martes en Madrid el rey, que tiene previsto inaugurar el curso de la Escuela Nacional de Protección Civil en Rivas-Vaciamadrid.

Tras su cumpleaños, la reina presidirá el miércoles una jornada de homenaje a la enfermería que con el título 'Cuidar la mente es cuidar la vida' se desarrollará en la sede del diario La Razón.

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Y el próximo jueves la reina regresará a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, donde presidirá la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria, una actividad que cada año celebra en un centro de las distintas comunidades autónomas en estas fechas.

En esta ocasión, la reina trasladará a su ciudad natal y al colegio público del que fue alumna y en el que estudió siete cursos de primaria, entre segundo y octavo de la antigua EGB, entre 1980 y 1986. EFE

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