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Gallardón avala la legalidad de la operación de Canal de Isabel II investigada en Lezo

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Madrid, 15 sep (EFE).- El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha testificado en el juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP que la operación de compra de una sociedad colombiana por Canal de Isabel II en 2001, por el que son juzgados dos exconsejeros de su equipo, fue legal y rentable.

La Audiencia Nacional ha reanudado este martes el primer juicio del caso Lezo, por la compra en 2001 por Canal de Isabel II del 75 por ciento de la empresa colombiana INASSA, que a juicio de la fiscal provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos por la forma en la que se ejecutó, distinta a la autorizada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad.

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Alberto Ruiz-Gallardón ha manifestado en su declaración testifical que considera que "en ningún momento hubo ocultación" de los detalles de la operación por parte de los entonces consejeros de Medio Ambiente, Pedro Calvo Poch, y de Hacienda, Juan Bravo Rivera, dos de los 19 acusados en esta causa.

Ha estimado que la ejecución de la compra no supuso un sobreprecio y ha destacado que la operación fue rentable y en ningún momento perjudicó ni a la Comunidad ni al servicio prestado por Canal de Isabel II, ademas de que no se recibieron objeciones a la misma ni por la Asamblea de Madrid, a la que se remitió el acuerdo del Consejo de Gobierno, ni por la Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador. EFE

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