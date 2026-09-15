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Clavijo dice que las altas temperaturas deja estos días algunos golpes de calor y lipotimias en colegios canarios

19/11/2025 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavijo se ha entrevistado con su homólogo catalán para evaluar proyectos de asociación institucional. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
19/11/2025 El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación tras su reunión con el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, a 19 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Fernando Clavijo se ha entrevistado con su homólogo catalán para evaluar proyectos de asociación institucional. POLITICA Kike Rincón - Europa Press
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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que las altas temperaturas han dejado este lunes, día en el que han empezado a subir los termómetros en diferentes zonas del archipiélago de forma pronunciada, golpes de calor y lipotimias en centros escolares canarios.

De esta forma se refería a la suspensión de clases para este martes en la isla de Fuerteventura y en nueve municipios de Gran Canaria durante una entrevista en Las Mañanas de Radio Nacional, recogida por Europa Press.

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Al respecto, ha indicado que el Servicio Público Canario ha emitido recomendaciones relacionadas con la hidratación y ha pedido "prudencia". En este sentido, dijo que en la isla de Lanzarote, por ejemplo, donde se está celebrando estos días la fiesta de Los Dolores, se ha pospuesto parte de la programación para por la tarde, cuando "refresque más".

Así lo que consideró que debe imperar es la "prudencia" porque este lunes hubo "algunos golpes de calor y algunas lipotimias en los centros escolares", por lo que apuntó que siendo consciente de lo que la suspensión de clases "distorsiona, en muchas ocasiones, la conciliación familiar", ha defendido que "siempre" se pone "por encima la seguridad del menor y del estudiante".

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