Sánchez: “He visto al equipo con ilusión y pasión; tiene capacidad para ganar en Vitoria”

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Paterna (Valencia), 14 sep (EFE).- El entrenador interino del Valencia, Óscar Sánchez, que ha asumido el mando tras la destitución de Carlos Corberán y dirigirá al equipo este martes contra el Deportivo Alavés, aseguró que en el entrenamiento de este lunes ha visto a los jugadores con “mucha ilusión y pasión”, además de apuntar que “el equipo tiene capacidad para ganar en Vitoria”.

“Cuando vienes de perder partidos, además de aspectos técnico-tácticos, la preparación es más a nivel emocional. Hay un buen equipo, buenos chicos, con ganas de revertir la situación y por ahí hay que llegarles. Hay que hacerles ver que son buenos, capaces, y ya lo han hecho otras veces”, expresó Sánchez, que tras dirigir al Valencia Mestalla este domingo, recibió la llamada del nuevo director deportivo Braulio Vázquez para comunicarle que dirigiría al Valencia en Mendizorroza (Vitoria).

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En ese sentido, Sánchez explicó que se ha encontrado un vestuario que está “bastante bien”, aunque hay “tristeza” porque los resultados no van bien y está “apenado” por el anterior cuerpo técnico.

“Veo al equipo con muchas ganas de revertir la situación, el recibimiento ha sido muy bueno, están muy receptivos. Veo un equipo muy responsabilizado, me ha sorprendido que tengan tanta hambre. Ha habido momentos que tenía que controlarles, tienen muchas ganas”, contó.

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Sobre su situación personal, Sánchez explicó que tanto la idea del club como la suya es “entrenar hoy y afrontar el partido de mañana”. “Mi filosofía de vida es entrenar, pensar en hoy y en lo inmediato. Ni el club ni yo pensamos mucho más que en eso. Pensar en algo más es perder el foco”, añadió sobre su interinidad.

Además, el técnico murciano aseguró que no ha habido ninguna indicación de Braulio Vázquez ni del club. “Tengo libertad absoluta, confianza en lo que vamos a hacer y en que podemos ayudar al equipo. Los chicos han entrenado muy bien, los he visto con ilusión y ganas”, dijo.

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“La responsabilidad la tengo igual estando en el Mestalla como en el primer equipo porque me tomo la vida así. Aquí hay muchos sentimientos y la responsabilidad puede parecer o es mayor, pero me la tomo siempre al máximo, no va a variar mucho. La ilusión es inmensa por estar aquí, y transmitir esa ilusión a todo el mundo, la vida va de ilusionarse y generar sensaciones positivas”, agregó.

En cuanto a su estilo de juego, Sánchez explicó: “Intento que los equipos tengan muy marcado a lo que jugamos. Quiero que el equipo sea valiente, ir a por el rival, que suframos juntos y ataquemos haciendo daño, que le metan pasión e ilusión. Carlos (Corberán) tenía muy trabajado al equipo. Ahora, hay que implementar las cosas que se han hecho bien y darle nuestro sello. El equipo tiene potencial, hay capacidad de sobra para hacer las cosas bien, solo hay que ayudarles a que saquen todo su potencial”.

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Preguntado por si los jugadores de la cantera tendrán más protagonismo, expresó que "todos los jugadores cuentan igual, tanto los del primer equipo como los que están en el Valencia Mestalla" y especificó que no mira "la edad" ni en los jóvenes ni en los mayores.

“De aquí a mañana veremos, van a ir convocados jugadores de la Academia y valoraremos de aquí a mañana. Tampoco hemos tenido mucho tiempo para valorar el mejor once y quién nos puede ayudar desde el banquillo”, reconoció.

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Además, Sánchez valoró al Alavés, pero señaló que, aunque deben adaptarse al rival, no les debe condicionar y debe permanecer su identidad: “El rival está muy bien, sabemos lo que es Mendizorroza, yo lo he vivido. Hay que tener confianza, tener fe, competir, marcar más goles y encajar menos”.

“Sabemos que el Alavés se siente muy fuerte en casa, tiene a dos puntas en muy buen momento, te van a jugar directos, son fuertes en centros laterales y también son agresivos en defensa. Todo eso lo sabemos, pero desde nuestra identidad y querer ser protagonistas vamos a afrontarlo con nuestras fortalezas, que las tenemos, y hacer un buen partido”, finalizó. EFE

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(foto) (vídeo)