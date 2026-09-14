Planas: El PP se ve como representante del campo pero es la primera cartera que cede a Vox

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Madrid, 14 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado que el PP se declare "representante natural" del mundo rural y del sector primario, pero en sus pactos para los gobiernos autonómicos "es la primera cartera que se le cede a Vox".

En una entrevista con EFE, Planas se ha referido así a los acuerdos entre ambas formaciones en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón, en los que la formación de Santiago Abascal se ha hecho cargo de la cartera de Agricultura, una situación que -sin embargo- no se ha dado en Andalucía.

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Para Planas, "si el Partido Popular le da tanta importancia a la cartera de agricultura o de pesca, debería retenerla para sí".

Sin embargo, más allá de quien ocupe la cartera, lo "más peligroso" para Planas son las propuestas para el campo que se detallan en el documento de los acuerdos, con cuestiones "absolutamente incompatibles con lo que es hoy nuestro sector agroalimentario".

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Para el responsable de Agricultura, que se reunirá el próximo miércoles con los consejeros del ramo en Madrid, "negar el cambio climático y favorecer la ruptura de acuerdos comerciales con países terceros de los cuales nos estamos beneficiando van en sentido contrario a lo que es el futuro de nuestro sector agroalimentario en España".

Planas ha señalado que, hasta ahora, no ha habido ningún hecho que llame la atención con las decisiones de estos consejeros, algo que no ocurrió en el periodo político anterior, cuando en Castilla y León adoptaron "medidas en materia de sanidad animal absolutamente incompatibles con la legislación nacional y europea".

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Ha recordado que, como ministro, no dudó y tomó "inmediatamente una medida de restricción de movimientos concretamente en cinco provincias".

"Yo espero que en este periodo no se den situaciones semejantes y, si se produjeran, desde luego el respeto de la legalidad está por encima de cualquier otra consideración y el Gobierno de España y yo mismo como ministro actuaremos de forma inmediata", ha advertido.

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Planas se ha referido también al impacto de otras medidas que ha adoptado el Gobierno como el proceso extraordinario de regulación de inmigranteS, que ha sido "una buena noticia" para las campañas agrícolas que necesitan mano de obra intensiva, aunque haya sido rechazada por el PP y Vox.

"Es una medida que tiene un alcance humano, un alcance económico, un alcance social y, si me permite, también un alcance moral", ha destacado el ministro.

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Ha añadido que situaciones como la de España, desde el punto de vista de la regularización, las han efectuado otros países europeos, como Italia y Alemania con carácter parcial.

Así, ha recordado que el sector británico identifica la falta de obra como el primer problema por las restricciones.

Aún así, el ministro ha precisado que el campo español tiene un problema de relevo generacional, por lo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene previsto dedicar en la próxima PAC un 10 % de los fondos de la nueva programación a la incorporación de jóvenes al campo.

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Por ahora, el 40 % de los preceptores de la Política Agraria Común (PAC) es mayor de 65 años y solo un 9 % es menor de 41.

"Está claro que hay una necesidad ya de la incorporación de esos jóvenes", una realidad en la que la "rentabilidad" juega el papel fundamental, ha enfatizado Planas. EFE

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(foto) (vídeo)