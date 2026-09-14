Miguel Méndez: "Cerrar el verano con este bronce nos ha sentado muy bien"

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Madrid, 14 sep (EFE).- Miguel Méndez, entrenador de la selección española, valoró la medalla de bronce conseguida en el Mundial de Berlín y dijo que "cierra" un exitoso círculo del baloncesto femenino este verano, incluyendo a las categorías inferiores, con hasta cinco metales.

"Es muy importante para el baloncesto femenino tener la visibilidad de los grandes campeonatos y además aprovechar para demostrar nuestro nivel, que ha funcionado muy bien en categorías de formación este verano. Cerrarlo con este éxito en la absoluta nos ha sentado muy bien. Es una gran alegría", aseveró el seleccionador este lunes a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas junto al resto de la expedición.

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Al reciente bronce de la selección absoluta, se suma otro en el Europeo sub-20, una plata en el Mundial sub-17 y dos oros en los Europeos sub-18 y sub-16.

Éxitos que demuestran la buena salud del baloncesto femenino español, cuyo futuro es prometedor y cuyo regreso a un Mundial en categoría absoluta se ha saldado con una nueva medalla.

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"Llevábamos ocho años sin ir a un Mundial, queremos focalizar el éxito que supone que un equipo formado por jugadoras jóvenes y profesionales hayan conseguido jugar un muy buen baloncesto y han conseguido entrar en el podio de un campeonato del mundo, que no se consigue todos los días", dijo Méndez.

'La Familia', que rozó la sorpresa del campeonato al competir de tú a tú ante Estados Unidos en semifinales, a la postre campeona, sintió el apoyo y el seguimiento de los medios de comunicación y aficionados.

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Como recordó el seleccionador, su equipo "engancha", ya que sus jugadoras son "personas normales" que compiten al "máximo nivel".

"Nos ha llegado un 'feedback' muy importante este año, realmente lo hemos notado. Han viajado muchos medios allí, han estado con nosotros todos los días, y esa visibilidad ha sido mayor y te da más 'feedback' que en otros años. Este es un equipo que engancha. Estas mujeres son como las veis, no se esconden nada, sus caras de alegría y tristeza es lo que hay, como son. Eso engancha mucho, ver a personas normales competir al máximo nivel", subrayó. EFE

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(foto)(vídeo)