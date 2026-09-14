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Más de 30 organizaciones piden que la naturaleza sea la primera "defensa" de la UE

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Bruselas, 14 sep (EFE).- Más de treinta organizaciones pidieron este lunes a la Comisión Europea que convierta las soluciones basadas en la naturaleza en la primera "línea de defensa" de la Unión Europea frente a los desastres climáticos y que les dé prioridad en la futura legislación comunitaria sobre resiliencia.

En una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los firmantes reclaman que las soluciones basadas en la naturaleza sean una "prioridad sistémica" en la próxima propuesta legislativa del Marco Europeo de Resiliencia Climática y piden a Bruselas que convierta en ley sus compromisos en esta materia.

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Entre los firmantes figuran organizaciones de agricultores sostenibles, proveedores de agua, autoridades locales, profesionales sanitarios y ciudadanos, además de entidades financieras, que consideran que el verano de 2026 ha vuelto a evidenciar que Europa no está suficientemente preparada para los efectos del cambio climático.

"Los últimos veranos en Europa han demostrado que la resiliencia climática ya no puede tratarse como un desafío de futuro", afirmó la responsable de política europea de Agua y Adaptación al Cambio Climático de WWF UE, Claire Baffert, en nombre de los signatarios.

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Baffert recordó que la propia Comisión ya ha reconocido "el papel vital" de las soluciones basadas en la naturaleza para proteger a las comunidades y los ecosistemas frente a los desastres climáticos.

"Ahora es el momento de garantizar que ese reconocimiento se traduzca en la propia legislación", añadió.

La petición llega tras un verano que "batió récords de calor" y en el que Europa occidental registró su periodo junio-julio "más caluroso desde que comenzaron los registros", además de importantes incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en el continente.

Según los datos citados por las organizaciones, al menos 35.000 muertes en exceso se registraron en Europa durante las sucesivas olas de calor de este verano, una estimación que todavía no incluye agosto y que, por tanto, podría ser mayor.

La presidenta de IFOAM Organics Europe, Dóra Drexler, defendió por su parte que las soluciones basadas en la naturaleza son "fundamentales para crear paisajes resilientes al clima" y señaló a la agricultura ecológica como ejemplo de ese enfoque.

Citó prácticas como las rotaciones de cultivos, las cubiertas vegetales, la fertilización orgánica o el fomento de la biodiversidad, que permiten mejorar la estructura del suelo y su capacidad de infiltración y retención de agua.

"El Marco Europeo de Resiliencia Climática debe priorizar soluciones sistémicas y basadas en la naturaleza, como la agricultura ecológica, y respaldarlas con una financiación sólida y específica", afirmó.

Los firmantes recuerdan además que Von der Leyen defendió en 2025 la necesidad de reforzar las políticas europeas de resiliencia y adaptación, y que el pasado julio aseguró, en una carta a eurodiputados, que las soluciones basadas en la naturaleza desempeñan un papel esencial frente a olas de calor, sequías e inundaciones.

En vísperas del debate del Estado de la Unión de este miércoles donde Von der Leyen dará claves sobre estrategia del curso político, las organizaciones reclaman que esas declaraciones de Von der Leyen se traduzcan en la propuesta legislativa del Marco Europeo de Resiliencia Climática, cuya consulta interna en la Comisión está prevista antes de finales de septiembre. EFE

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