Margarita Robles: "Si la gente se ve sola pido disculpas, pero estamos volcados con Ceuta"

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La Virgen del Camino (León), 14 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes "disculpas" a aquellos ciudadanos que puedan estar sintiéndose solos en Ceuta, un territorio con el que, ha dicho, el Gobierno "está volcado" y al que confía en que la normalidad pueda regresar "cuanto antes".

"Estamos todos con Ceuta. Yo sufro cuando veo que la gente está sufriendo, pero todo el Gobierno está intentando darle la máxima normalidad. Si la gente considera que se encuentra sola, yo pido disculpas, pero estamos volcándonos en atender a Ceuta", ha explicado en declaraciones a los periodistas tras el acto de apertura del curso académico de los centros docentes militares en la Academia Básica del Aire de León.

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"Yo quiero enviar un mensaje sobre todo a las mujeres y a las niñas de Ceuta que en este momento pueden sentirse mal. Yo, como mujer, estoy con ellas, y el Gobierno está con ellas y por tanto siempre nos van a encontrar, a nosotros y a las Fuerzas Armadas, que están con aquellos que sufren", ha añadido.

La ministra ha insistido en trasladar su "total confianza" en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas de seguridad del Estado, en el CNI, en el Cifas y en las instituciones.

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"España como país tiene que sentirse muy orgulloso y además me parece muy importante que otros países sepan que España funciona, que funciona bien, que sus instituciones funcionan, que van a seguir funcionando. España es un gran país y en este momento una parte de nuestro país, Ceuta, está sufriendo", ha insistido.

La ministra también ha tenido palabras de apoyo a la población ceutí durante su intervención ante una representación de los 10.608 alumnos que este septiembre comienzan un nuevo curso en las Fuerzas Armadas españolas, a quienes ha animado a trabajar mucho y a seguir siendo ejemplo de los valores que representa el ejército.

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"Nuestras Fuerzas Armadas son una parte esencial de nuestro país, representan valores, compromiso, espíritu de sacrificio. Yo, como española y como ministra de defensa, estoy tranquila por saber que nuestras Fuerzas Armadas están en cualquier lugar, en cualquier momento", ha afirmado.

En los centros docentes militares de formación hay en la actualidad 10.608 alumnos; 6.132 de ellos pertenecen al Ejército de Tierra, 2.024 a la Armada, 2.051 al Ejército del Aire y del Espacio y 401 a los Cuerpos Comunes.

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Esa cifra supone un incremento del 12 por ciento respecto al curso anterior, un aumento que también se ha producido en el porcentaje de alumnas, que ha pasado de un 15 por ciento a un 17 por ciento. EFE

tlg/jlg

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