Los Bomberos logran estabilizar el incendio en la nave textil de Mataró (Barcelona)

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Barcelona, 14 sep (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han conseguido estabilizar, aunque no controlar, el incendio que se ha declarado este lunes al mediodía en una nave textil de 1.400 metros cuadrados en Mataró (Barcelona), según ha confirmado en declaraciones a los medios el jefe territorial del cuerpo, Gerard Valls.

Un dispositivo formado por 13 dotaciones y unos 35 efectivos trabaja para evitar que las llamas se propaguen al resto del complejo industrial a través de los pasos subterráneos que comunican la finca afectada con otras, el punto más crítico de la intervención, ha señalado Valls.

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Según han informado los Bomberos de la Generalitat, el incendio se ha iniciado a las 12:30 horas en una nave situada en la calle Overlocaire de Mataró, cuyos trabajadores han abandonado las instalaciones por su propio pie.

Pese a que aún se desconocen las causas, el jefe territorial de los Bomberos ha apuntado que el material textil almacenado en el edificio es un material combustible, algo que ha contribuido a que la virulencia de las llamas fuera "más importante".

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El incendio ha provocado una aparatosa columna de humo, lo que ha acarreado un centenar de llamadas al teléfono de emergencias 112 para alertar del fuego.

A consecuencia del fuego, se ha confinado preventivamente a los alumnos de la escuela Les Aigües de Mataró, medida que se ha levantado poco después al comprobarse que la humareda se había disipado.

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También han sido desalojados los trabajadores de un centro de residuos situado junto a la nave afectada, que podría verse afectado si colapsa la fachada de la finca incendiada.

A raíz del incendio, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan de emergencias Procicat y ha recomendado a los vecinos que cierren puertas y ventanas si notan molestias por el humo, de la misma manera que ha hecho el Ayuntamiento de Mataró. EFE

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