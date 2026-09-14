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La Junta Electoral exonera a Mañueco de pagar 600 euros de multa tras una denuncia de Vox

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Valladolid, 14 sep (EFE).- La Junta Electoral Central ha dictado un acuerdo que exonera al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de tener que pagar 600 euros de multa, al menos de momento, tras haber estimado un recurso en un procedimiento iniciado por la denuncia de Vox en marzo pasado.

El acuerdo de la JEC, al que ha tenido acceso EFE, revoca el acuerdo previo de la Junta Electoral de Castilla y León que impuso esa sanción económica a Mañueco, al responsabilizarle de una infracción electoral vinculada a la concesión, en pleno proceso electoral, de una subvención a la Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) de Soria.

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Fue Vox, su actual socio de gobierno, el que planteó esa denuncia al entender que existía una infracción de la normativa electoral, pero en su acuerdo dictado el 8 de junio pasado la Junta Electoral autonómica no cumplió con la tramitación que debe seguirse en estos casos, según el criterio aplicado ahora por la Junta Electoral Central.

En concreto, la JEC entiende que Mañueco sufrió "indefensión" al no haber un primer procedimiento administrativo de resolución de la denuncia, que declarase si se había vulnerado normativa electoral y que diera la opción de recurso de alzada.

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Por este motivo, la Junta Electoral Central revoca el acuerdo autonómico y ordena la retroacción de las actuaciones al momento en que se incoó el expediente.

Esto implica que el procedimiento iniciado por Vox puede seguir en marcha, aunque cumpliendo el procedimiento administrativo, sin que la Junta Electoral haya analizado el resto de alegaciones formuladas por el presidente autonómico, ya que entiende que el primer error de forma hace "innecesario el examen de las restantes alegaciones".EFE

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