La Bolsa española baja el 0,38 % pendiente de la IA y la subida del precio del petróleo

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Madrid, 14 sep (EFE).- La Bolsa española ha iniciado la semana con una caída del 0,38 %, pendiente del sector de la inteligencia artificial, después de que la industria haya pedido ralentizar su desarrollo, y mientras el precio del crudo toca nuevamente los 107 dólares el barril.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,38 %, hasta los 19.770,1 puntos. Las ganancias del año se reducen hasta el 14,29 %.

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A esta hora, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 2,64 %, hasta los 107,37 dólares, después de que se haya aplazado la reunión prevista para hoy entre Irán y varias naciones del Golfo Pérsico para abordar el establecimiento de rutas seguras de navegación en el estrecho de Ormuz, y mientras el oleoducto saudí ha sido cerrado tras sufrir varios ataques. EFE

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