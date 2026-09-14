Espana agencias

Investigado por estafar 4.000 euros con falsos billetes de avión

Guardar

Barcelona, 14 sep (EFE).- Un hombre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha quedado investigado por presuntamente estafar 4.000 euros a una persona a quien ofertó billetes de avión de tarifa reducida ZED para familiares y allegados de empleados de compañías aéreas, según informa este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

El estafador ofreció a la víctima, residente en Madrid, varios billetes de avión con destino a Qatar a bajo precio por los que pagó 4.000 euros, aunque nunca llegó a recibirlos.

PUBLICIDAD

La víctima contactó a través de un blog online y, concretamente, mediante un hilo relacionado con los denominados billetes ZED, con una persona que ofrecía este tipo de servicio y facilitaba una dirección de correo electrónico como medio de contacto.

Tras establecer contacto, la persona ofreció a la víctima múltiples billetes ZED con destino Qatar, fijando una cantidad unitaria, que debía ser abonada mediante dos pagos.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de generar confianza y acreditar la supuesta legitimidad del servicio de venta, el interlocutor mantuvo una videollamada con la víctima, durante la cual explicó las condiciones del servicio y aseguró que tanto ella como su pareja podrían beneficiarse de los billetes.

Llegada la fecha prevista para hacer uso de los billetes de avión, la víctima perdió el contacto con el interlocutor, sin que nunca llegase a facilitar los billetes comprometidos ni devolver las cantidades previamente abonadas.

El análisis de las comunicaciones y operaciones económicas, ha permitido a la Guardia Civil identificar al presunto responsable, que ha quedado investigado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 14 septiembre

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Una vez se abra juicio oral, serán nueve ciudadanos quienes decidan su inocencia o culpabilidad. Dos años después, toca ahora renovar su composición

Llamativa coincidencia en la ley del jurado popular que afecta a Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La empresa Palma Night Life sostenía que contaba con una licencia de “bar con música”, equivalente a un café concierto, desde el 29 de octubre de 2003

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 14 septiembre

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México

La joven tenía 21 años y realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Según las primeras informaciones, fue asaltada

“Un acto brutal”: conmoción en la Universidad de Granada tras el asesinato de una estudiante española en México
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

El pueblo del sur de Francia que obsesionó a Dan Brown: el misterio de Rennes-le-Château

Pablo Casado soñó con volar en los Falcon como presidente... ahora podría gestionar sus reparaciones por 80,5 millones a través de su fondo de defensa Hyperion

ECONOMÍA

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

El gas vuelve a poner a Europa contra las cuerdas: el invierno amenaza con reavivar la inflación y provocar “otra crisis energética”

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania