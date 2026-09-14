Investigado por estafar 4.000 euros con falsos billetes de avión

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Barcelona, 14 sep (EFE).- Un hombre de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha quedado investigado por presuntamente estafar 4.000 euros a una persona a quien ofertó billetes de avión de tarifa reducida ZED para familiares y allegados de empleados de compañías aéreas, según informa este lunes la Guardia Civil en un comunicado.

El estafador ofreció a la víctima, residente en Madrid, varios billetes de avión con destino a Qatar a bajo precio por los que pagó 4.000 euros, aunque nunca llegó a recibirlos.

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La víctima contactó a través de un blog online y, concretamente, mediante un hilo relacionado con los denominados billetes ZED, con una persona que ofrecía este tipo de servicio y facilitaba una dirección de correo electrónico como medio de contacto.

Tras establecer contacto, la persona ofreció a la víctima múltiples billetes ZED con destino Qatar, fijando una cantidad unitaria, que debía ser abonada mediante dos pagos.

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Con el objetivo de generar confianza y acreditar la supuesta legitimidad del servicio de venta, el interlocutor mantuvo una videollamada con la víctima, durante la cual explicó las condiciones del servicio y aseguró que tanto ella como su pareja podrían beneficiarse de los billetes.

Llegada la fecha prevista para hacer uso de los billetes de avión, la víctima perdió el contacto con el interlocutor, sin que nunca llegase a facilitar los billetes comprometidos ni devolver las cantidades previamente abonadas.

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El análisis de las comunicaciones y operaciones económicas, ha permitido a la Guardia Civil identificar al presunto responsable, que ha quedado investigado. EFE