Ilanga acuerda con Goldman Sachs financiar complejo de lujo en Marbella con 145 millones

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Málaga, 14 sep (EFE).- La compañía Ilanga Capital ha anunciado un acuerdo por el que la empresa Real Estate at Goldman Sachs Alternatives financiará con 145 millones de euros en Marbella (Málaga) su complejo de longevidad y bienestar 'Oakmond', que transformará el histórico recinto de Incosol.

El recinto albergará un establecimiento de gran lujo con 140 habitaciones, 28 residencias privadas, áreas destinadas al ejercicio físico y una propuesta gastronómica.

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Oakmond entra en su fase principal de desarrollo, respaldado por una base de activos y capital superior a 400 millones de euros, cifra que comprende la inversión de Ilanga y la financiación senior aportada por Goldman Sachs, junto con el valor de activos inmobiliarios singulares incorporados.

El presupuesto de ejecución del proyecto se sitúa en torno a 260 millones de euros, de los que Goldman aportará 145 millones en forma de préstamo e Ilanga el resto como fondos propios.

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Su situación financiera contribuirá a finalizar las obras, a la consolidación de la marca, al despliegue de la operativa clínica y a nuevas líneas de investigación en longevidad.

Tras completar la tramitación de licencias el pasado año, el proyecto iniciará su construcción en otoño de este año, con un plazo de ejecución estimado de tres años y la apertura del complejo programada para el tercer trimestre de 2029 sobre una parcela de más de 53.000 metros cuadrados colindante al futuro desarrollo de 'Four Seasons'.

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A nivel médico, constituye una plataforma de última generación de medicina preventiva, bienestar clínico y longevidad y que se presenta como ecosistema de salud de precisión que combina hospitalidad de lujo, diagnósticos médicos integrales, intervenciones personalizadas, monitorización continua de la salud e inteligencia clínica basada en datos.

La clínica comprenderá diagnóstico precoz, medicina preventiva personalizada y un sistema de inteligencia clínica apoyado en herramientas de análisis de datos para monitorizar la salud de pacientes a lo largo del tiempo.

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La plataforma aspira a crear una nueva categoría en la que la medicina sea el producto principal y la hospitalidad cree el entorno para diagnósticos más profundos, mayor adherencia al tratamiento, un compromiso más prolongado y mejores resultados.

Ilanga Capital ha dispuesto del asesoramiento de JLL en la estructuración de la deuda, el despacho HSFK en el ámbito legal y Deloitte como asesor comercial.

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El socio fundador de Ilanga y consejero delegado de Oakmond, Pelayo Cortina Koplowitz, ha destacado que el acuerdo supone un respaldo a la visión iniciada hace tres años con la adquisición de Incosol.

Por su parte, Rossitsa Koevska, de Real Estate at Goldman Sachs Alternatives, ha resaltado su satisfacción de apoyar a Ilanga en "un activo icónico en el panorama de la hospitalidad de lujo, con atractivo global para responder a la creciente demanda" en su campo. EFE

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