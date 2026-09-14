Haití llega con aires de renovación a Liga de Naciones bajo la batuta del español Badía

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Puerto Príncipe, 14 sep (EFE).- La selección de fútbol de Haití afrontará la Liga de Naciones de la Concacaf con aires de renovación, bajo la batuta del técnico español David Badía, y con el objetivo de regresar dentro de cuatro años a la Copa del Mundo tras la singular experiencia en el Mundial de 2026.

'Les Grenadiers' no superaron la fase de grupos en el pasado Mundial al caer en canchas estadounidenses ante Escocia (1-0), Brasil (3-0) y Marruecos (4-2), pero sintieron el gusto de competir y mostrarse en la principal vitrina deportiva del planeta por segunda vez en su historia y tras una ausencia de 52 años, desde su debut en Alemania 1974.

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Con la mira puesta ya en el Mundial de 2030, la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) escogió a finales de agosto como nuevo seleccionador a Badía, quien debutará en la Liga de Naciones de la Concacaf como sustituto del francés Sébastien Migne, quien dejó el cargo al finalizar la campaña mundialista.

"1974 fue un hito. 2026 fue una etapa. ¡El sueño es el mañana! Y para alcanzar ese sueño, necesitamos un equipo sólido, un pueblo orgulloso y, sobre todo, ¡un entrenador cuya carrera sea tan larga como nuestras ambiciones!", señaló la FHF en un comunicado en el que anunció a Badía, de 51 años, como nuevo técnico.

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El nuevo seleccionador de 'Les Grenadiers', que fue presentado a la prensa en un hotel de Puerto Príncipe el pasado 4 de septiembre, nació en Gavá, cerca de Barcelona, y trabajó en la cantera del club catalán, en el Fenerbahçe (Turquía) y en el Almería, así como equipos de Chipre y Polonia.

La base del Mundial En Haití, donde dirigirá por primera vez una selección, el técnico español contará con la base que disputó el Mundial y en la que sobresalen jugadores como el centrocampista Jean-Ricner Bellegarde, del club inglés Wolverhampton.

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Bellegarde nació en Francia, donde comenzó su carrera, pero el año pasado decidió vestir la camiseta del equipo antillano, de donde es originaria su familia.

Otras figuras son el delantero Wilson Isidore, del Sunderland inglés y autor del segundo gol haitiano en la derrota ante Marruecos en el Mundial, así como el defensor Hannes Delcroix, del Lugano suizo.

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La renovación en la plantilla comenzó con la despedida de otro mundialista, el defensor central Ricardo Adé, del Liga de Quito ecuatoriano, quien esta semana, a sus 36 años, decidió poner fin a su etapa con la selección haitiana en una emotiva despedida en redes sociales.

La FHF recordó que Adé, una de las figuras de la selección, jugó 62 partidos con la camiseta azul y roja, fue capitán 17 veces, disputó el Mundial de 2026, tres eliminatorias mundialistas, tres Ligas de Naciones de la Concacaf, cuatro Copas Oro y una Copa del Caribe.

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"Luchaste, te mantuviste firme y serviste. Y estuviste allí cuando Haití regresó a la Copa del Mundo después de 52 años. ¡Gracias por todo!", así lo despidió la Federación Haitiana de Fútbol.

En esta Liga de Naciones de la Concacaf, Haití está en la Liga A, el máximo nivel del torneo, y debutará el 24 de septiembre ante Trinidad y Tobago, en un grupo en el que además están República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua y el también mundialista Curazao.

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En su reaparición después del Mundial, los haitianos buscarán seguir con la evolución de su fútbol, que también ha conseguido avances en las divisiones juveniles, para empezar a diseñar así la ruta que los lleve de nuevo a la Copa del Mundo en 2030. EFE

(foto)