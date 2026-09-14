Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres envían su "cariño y apoyo" a la familia de Claudia

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Las Palmas de Gran Canaria, 14 sep (EFE).- El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han coincidido en transmitir este lunes su "cariño y apoyo" a la familia de la estudiante Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada en México .

A través de la red social X, Fernando Clavijo se ha declarado "consternado" por esa muerte.

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"Ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen, pero sirvan, al menos, para mostrar cariño y apoyo a sus seres más queridos", señala el presidente.

En similares términos se expresa en X ante esta "dolorosísima noticia" Ángel Víctor Torres, natural de Gran Canaria, como la joven asesinada.

"Ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos", dice Torres.

Claudia Tacoronte Aguilera estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y estaba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde fue asesinada en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

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Según el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, los hechos ocurrieron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. EFE