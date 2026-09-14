Empieza la venta de viajes del Imserso 2026-2027 con salidas a partir del 1 de octubre

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Madrid, 14 sep (EFE).- El programa de Turismo del Imserso para la temporada 2026-2027, para el que están acreditadas más de 4,6 millones de personas, ha empezado a comercializarse este lunes y el primer viaje se realizará a partir del próximo 1 de octubre con destino a Oropesa.

En esta nueva temporada, se ofrecen 879.213 plazas, de las que 440.284 se destinan para turismo de costa peninsular (un 50,1 % del total); 228.142 para el de costa insular (un 25,9 %), y 210.787, para el de escapada -que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea (un 23,9 %).

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Del total de las plazas ofertadas, se vuelve a reservar 7.447 a 50 euros para las personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad, que hayan alcanzado mayor puntuación en los criterios de valoración, consolidando una medida que ha transformado el acceso a los viajes del Imserso y ha reforzado su dimensión social.

También se mantendrá la opción de que los pensionistas puedan viajar con sus animales de compañía.

Desde hoy y hasta el miércoles 16 de septiembre, se podrán comenzar a reservas los viajes del Imserso en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ciudad Autónoma de Melilla, Navarra y La Rioja.

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Entre el próximo miércoles y el viernes 18 de septiembre, tocará el turno a Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ciudad Autónoma de Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco.

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma.

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Los primeros días de comercialización, del 14 al 18 de septiembre, las personas solicitantes tan sólo pueden reservar los viajes existentes en su cupo por provincia, con el objetivo de escalonar la venta para evitar la posible sobrecarga de las centrales de reservas de viajes de las empresas contratistas y garantizar así su correcto funcionamiento.

Posteriormente, a partir del 19 de septiembre, se abre la posibilidad de reservar viajes que hayan quedado sin comercializar de cualquier provincia.

No obstante, el proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada, y las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan de forma constante nuevas disponibilidades que vuelven a incorporarse al sistema de venta, por lo que es habitual que aparezcan nuevas oportunidades de reserva a lo largo de los meses en todos los destinos.

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Además, el Imserso distribuirá el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas.

Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, los precios para la temporada 2026-2027 van desde 132,91 euros por una escapada de 4 días a capitales de provincia hasta 464,72 euros por un viaje de diez días con transporte incluido a Canarias en temporada baja.

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En Baleares, los precios con transporte van de 285,29 euros por un viaje de ocho días a 353,37 euros por uno de diez.

A estos precios se aplica un suplemento de temporada alta de 100 euros en viajes a zonas de costa peninsular y Baleares, así como para el turismo de escapada en octubre, mayo y junio, mientras que en Canarias, de diciembre a febrero.

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Asimismo, estos precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven las personas usuarias en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote. EFE