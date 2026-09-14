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El PSOE pide al Supremo un impulso procesal a su recurso contra la absolución de Camps

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València, 14 sep (EFE).- El PSOE ha pedido al Tribunal Supremo un impulso procesal en la fase de admisión del recurso que presentó contra la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por el último fleco del caso Gürtel que tenía abierto.

En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, el PSOE señala que ha transcurrido un periodo prolongado, más de dieciocho meses, desde que las actuaciones se situaron en trámite de admisión, sin que se haya notificado resolución al respecto.

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Se pretende evitar, según argumentan, que se siga prolongando "una situación incompatible" con el derecho a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas.

Asimismo, preguntan si el ponente del recurso a efectos de admisión continúa teniendo la ponencia, dado que se acordó su jubilación el pasado 12 de marzo y se hizo efectiva el 17 de junio, y consideran que lo razonable es entender que la jubilación no habría determinado por sí sola, y sin una decisión formal que quedara sin efecto, una ponencia atribuida un año y siete meses antes.

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Y piden que, si se acordó su sustitución, se notifique a la parte la resolución por la que se produjo y la regla de turno aplicada para la designación del nuevo ponente, pues "una reasignación sobrevenida, después del excepcional periodo transcurrido, podría comportar una alteración ex post de la ponencia".

El escrito, con fecha del pasado viernes, pide que se dicte con la mayor brevedad la resolución que proceda sobre la admisión del recurso y, una vez admitido, se continúe su tramitación hasta su ulterior resolución.

El recurso del PSOE se presentó contra la sentencia de absolución de Francisco Camps, que consideró que "no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión" por parte del expresident para que se adjudicase un contrato a la trama Gürtel.

Con ese fallo, Camps puso punto final a quince años de investigaciones judiciales en los que ha estado vinculado a nueve procesos por corrupción y ha afrontado cinco imputaciones. EFE

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