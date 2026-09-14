El Consulado sigue de cerca el caso de la estudiante española asesinada en México

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Madrid, 14 sep (EFE).- El Consulado General de España en Ciudad de México sigue de cerca el caso de la estudiante española de 21 años asesinada en el estado mexicano de Morelos, en el centro del país, y está en contacto con su familia.

Así lo han confirmado este lunes a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han indicado que el Consulado mantiene una comunicación constante con las autoridades judiciales mexicanas que trabajan para esclarecer las circunstancias de la muerte de la joven española Claudia Tacoronte Aguilera.

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Según han informado fuentes locales, la Fiscalía investiga como feminicidio el crimen de la estudiante de la Universidad de Granada, que se encontraba en el país como parte de un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

El asesinato ocurrió el sábado en el municipio de Cuautla, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. EFE