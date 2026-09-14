El argentino Gabriel Milito celebra el liderato de Guadalajara

Guardar

Guadalajara (México), 13 sep (EFE).- El entrenador argentino Gabriel Milito celebró este domingo el ascenso de Guadalajara al liderato del torno Apertura mexicano tras golear por 3-0 a Pumas.

"A veces se puede, a veces no porque también rivales que te someten o generan peligro, pero hoy jugamos muy bien, hay que seguir por este camino", dijo en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

El Guadalajara suma siete partidos sin perder y lidera con con 17 puntos de 24 posibles.

"Lo que más nos interesa es tener buen rendimiento, rendir bien te acerca a ganar y si vas ganando te vas colocando en los puestos altos de la tabla, que es donde queremos estar", declaró.

PUBLICIDAD

En la novena jornada del torneo el conjunto rojiblanco visitará el próximo sábado al América, tercero del torneo.

"Es indudable que somos dos equipos muy buenos. América tiene un gran equipo y nosotros respetamos a todos. Nuestro compromiso es con nosotros mismos para jugar bien e intentar competir al máximo de nuestras posibilidades para que de esa forma estemos más cerca de ganar", puntualizó. EFE

PUBLICIDAD

(foto)