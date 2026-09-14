Corberán y Gourlay acuden a Paterna para despedirse

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Paterna (Valencia), 14 sep (EFE).- El técnico Carlos Corberán y el directivo Ron Gourlay acudieron este lunes a la Ciudad Deportiva de Paterna para decir adiós a la plantilla y al resto de empleados del Valencia un día después de ser despedidos como primer entrenador y consejero delegado de fútbol del club, respectivamente.

Ambos, junto con los miembros del equipo de trabajo de Gourlay, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, fueron destituidos este domingo por el club valencianista después de un arranque de temporada en el que el equipo sólo ha sumado un punto en cinco jornadas que le ha llevado a ser colista.

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El Valencia ha decidido iniciar una nueva etapa con Braulio Vázquez como director deportivo y, hasta que se anuncie el nuevo entrenador, el técnico del Valencia Mestalla, Óscar Sánchez, dirigirá de forma interina al equipo, lo que le llevará a estar a cargo en Mendizorroza ante el Alavés este martes, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

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