Beñat San José: "Ha habido más que tiempo suficiente para jugar en Vallecas"

Guardar

Madrid, 14 sep (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo, lamentó que el partido de este martes frente al Espanyol no se pueda jugar en su estadio, desveló que el domingo se enteraron de forma oficial de que tendrían que volver a Butarque y opinó que "ha habido más que tiempo suficiente" para jugar contra el conjunto catalán en Vallecas.

Por tercer partido consecutivo como local esta temporada el Rayo tendrá que volver al 'exilio' de Butarque para medirse al Espanyol. En esta ocasión lo hace después de que la Comunidad de Madrid no haya levantado la medida cautelar de uso del estadio por parte del Rayo pese a existir una auditoria que califica de apto el recinto en cuanto a seguridad y salubridad.

PUBLICIDAD

"Nosotros nos enteramos oficialmente ayer por parte del club de que jugábamos en Butarque. Todo esto está pasando a un nivel que no está gustando a nadie y que no es bueno para nadie. No quiero comentar mucho más, pero es cierto que no jugar en tu estadio implica en el juego, en el rendimiento y en el día a día", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"Yo creo que ha habido más que tiempo suficiente para que mañana pudiéramos estar jugando en Vallecas y hay tiempo más que suficiente para que el próximo sí se pueda jugar. A partir de ahí, yo no soy el más indicado para hablar de estar gestiones. Esperemos que se resuelva y que nosotros y los aficionados volvamos a la normalidad que merecemos”, señaló.

PUBLICIDAD

El partido contra el Espanyol le llega al Rayo apenas 68 horas después de jugar frente al Real Madrid en un escenario exigente como el Santiago Bernabéu.

"Es verdad que está apretado un poco más de lo normal pero a veces toca y tenemos que adaptarnos a ello. La lástima es que estos partidos apretados nos ha tocado afrontarlos con algunas cuantas bajas y sancionados", declaró el técnico vasco, que cumple tres meses en el Rayo.

PUBLICIDAD

"En el día a día trabajo muy a gusto y estoy encantado. La actitud de los jugadores y el espacio que tenemos para trabajar es de calidad. Yo vengo con mi propio cuerpo técnico pero también trabajamos con gente de la institución que lleva tiempo. Son muy buenos profesionales y tenemos una relación muy buena", comentó.

"Eso sí, no voy a negar que no jugar en nuestro estadio ha sido un jarro de agua fría que no esperaba y ha sido el punto más oscuro. Deseo que eso cambie. Como entrenador lo primero que piensas es que eso es inadmisible. El otro día estuve con mi asistente dando una vuelta en Vallecas y me encantó el ambiente que hay en el barrio. A mí esas cosas me identifican mucho. Estoy encantado y muy orgulloso de ser el entrenador del Rayo Vallecano”, manifestó.

PUBLICIDAD

Uno de los jugadores más destacados del Rayo en este inicio de curso está siendo Sergio Camello, autor de seis goles en las cinco primeras jornadas, una situación que le hace ser candidato a entrar en la próxima lista de la selección española.

"Empasta muy bien con la idea futbolística de la selección española. Fue determinante en el último oro olímpico, que es algo de una dimensión extraordinaria. Quiero reconocerle ese trabajo que está haciendo. Ojalá vaya con la selección y si no va, no pasa nada. Estamos muy contentos con él”, señaló.

PUBLICIDAD

En el Espanyol hay otro jugador como Roberto Fernández que está siendo determinante con sus goles.

"Es un jugador muy completo y que ha ido progresando en su carrera. Un ‘9’ que no solo tiene gol, tiene mucho trabajo. Ayuda mucho a su equipo en distintas fases del juego. Ahora está en esa racha goleadora y vamos a tener que tener mucho cuidado con él", concluyó.

PUBLICIDAD

EFE

drl/ism