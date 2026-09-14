Albares atribuye a "reticencias políticas" y hacer "un favor" al PP que algunos países aún no apoyen el catalán en la UE

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha atribuido a "reticencias políticas" e incluso a la voluntad de "hacer un favor" al PP el que aún haya Estados miembro de la UE que no respalden la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, insistiendo una vez más en que solo es "cuestión de tiempo".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Andorra junto con su homóloga del principado, Inma Tor, en la que precisamente ha resaltado, hablando en catalán, que esta "lengua común" es "una de las expresiones más visibles de los vínculos históricos, culturales y humanos" entre los dos países.

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Albares ha defendido que el Gobierno ya ha dejado claro que la propuesta española de incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE no sentará un precedente para otras lenguas minoritarias y que está dispuesto a asumir el coste que tendría.

Según el ministro, "hay ya una gran mayoría que apoya la iniciativa española". "Las reticencias que quedan por parte de algunos Estados son reticencias exclusivamente políticas, partidistas", ha sostenido.

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"Algún Estado le está haciendo un favor al Partido Popular español, que está pidiendo encarecidamente que frene la oficialidad del catalán", la añadido, lamentando que el principal partido de la oposición "abiertamente vaya contra las lenguas oficiales de España".

En su opinión, "lo único que hacen es retrasarlo", ya que es una "cuestión de tiempo" que salga adelante la propuesta española, formulada en agosto de 2023 en el marco de los acuerdos de investidura con Junts, puesto que "sería discriminatorio para España" que no se reconociera su identidad nacional plurilingüe como se hace con otros Estados miembro.

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Asimismo, ha insistido una vez más en que los tratados fundacionales de la UE estipulan la protección de la identidad nacional de cada Estado miembro y "la de España es plurilingüe y la protección del multilingüismo son objetivos que se establecen dentro de los tratados".

Las críticas de Albares hacia los socios que aún impiden alcanzar la unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse se producen después de que la semana pasada condicionara en Bruselas la 'luz verde' de España a la ampliación de la UE a que se concrete antes la oficialidad de catalán, euskera y gallego.

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"Somos totalmente favorables a la ampliación, por eso urgimos a resolver el asunto de nuestras lenguas oficiales, porque es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, gallego y euskera" en el reglamento lingüístico de la UE, sostuvo.

Precisamente, está previsto que la cuestión de las lenguas oficiales y la ampliación esté sobre la mesa, a petición de España, como un punto "varios" en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la próxima semana. Esta será la primera vez que se aborda el tema, aunque sin que esté previsto un debate propiamente dicho ni una decisión, desde julio de 2025.

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