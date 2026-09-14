Espana agencias

Albares atribuye a "reticencias políticas" y hacer "un favor" al PP que algunos países aún no apoyen el catalán en la UE

Imagen LWYSIQV6FVA4VNZFRW7YOJEYC4
Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha atribuido a "reticencias políticas" e incluso a la voluntad de "hacer un favor" al PP el que aún haya Estados miembro de la UE que no respalden la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, insistiendo una vez más en que solo es "cuestión de tiempo".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Andorra junto con su homóloga del principado, Inma Tor, en la que precisamente ha resaltado, hablando en catalán, que esta "lengua común" es "una de las expresiones más visibles de los vínculos históricos, culturales y humanos" entre los dos países.

PUBLICIDAD

Albares ha defendido que el Gobierno ya ha dejado claro que la propuesta española de incluir el catalán, el euskera y el gallego en el reglamento lingüístico de la UE no sentará un precedente para otras lenguas minoritarias y que está dispuesto a asumir el coste que tendría.

Según el ministro, "hay ya una gran mayoría que apoya la iniciativa española". "Las reticencias que quedan por parte de algunos Estados son reticencias exclusivamente políticas, partidistas", ha sostenido.

PUBLICIDAD

"Algún Estado le está haciendo un favor al Partido Popular español, que está pidiendo encarecidamente que frene la oficialidad del catalán", la añadido, lamentando que el principal partido de la oposición "abiertamente vaya contra las lenguas oficiales de España".

En su opinión, "lo único que hacen es retrasarlo", ya que es una "cuestión de tiempo" que salga adelante la propuesta española, formulada en agosto de 2023 en el marco de los acuerdos de investidura con Junts, puesto que "sería discriminatorio para España" que no se reconociera su identidad nacional plurilingüe como se hace con otros Estados miembro.

Asimismo, ha insistido una vez más en que los tratados fundacionales de la UE estipulan la protección de la identidad nacional de cada Estado miembro y "la de España es plurilingüe y la protección del multilingüismo son objetivos que se establecen dentro de los tratados".

Las críticas de Albares hacia los socios que aún impiden alcanzar la unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse se producen después de que la semana pasada condicionara en Bruselas la 'luz verde' de España a la ampliación de la UE a que se concrete antes la oficialidad de catalán, euskera y gallego.

"Somos totalmente favorables a la ampliación, por eso urgimos a resolver el asunto de nuestras lenguas oficiales, porque es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, gallego y euskera" en el reglamento lingüístico de la UE, sostuvo.

Precisamente, está previsto que la cuestión de las lenguas oficiales y la ampliación esté sobre la mesa, a petición de España, como un punto "varios" en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la próxima semana. Esta será la primera vez que se aborda el tema, aunque sin que esté previsto un debate propiamente dicho ni una decisión, desde julio de 2025.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

El rey emérito ha presentado la traducción de ‘Reconciliación’ al árabe en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi

El rey Juan Carlos firma sus memorias en Abu Dabi tras confirmarse su segundo premio en Francia: “La Transición no se ha explicado exactamente como ocurrió”

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 14 de septiembre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 14 de septiembre

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Janine White ha hablado en exclusiva con ‘The Telegraph’ y le ha relatado su encuentro con un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia tras las investigaciones de seguridad de la OTAN

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La ciudad natal del cocinero se encuentra a 28 minutos de Donostia-San Sebastián y es el epicentro de la comarca del Goierri, tierra conocida por sus parques naturales surcados por ríos y montañas

Qué se come en Beasain, el pueblo vasco donde nació Karlos Arguiñano: “La morcilla que se hace allí es la mejor del mundo”

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

El organismo pedirá a los consulados la documentación de los nacionalizados y a la Oficina del Censo un informe para identificar quiénes acreditaron el exilio y quiénes se beneficiaron de la presunción fijada por Justicia

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

Alerta de seguridad en la OTAN por un romance de Tinder entre un agente español y una mujer acusada de ser una espía rusa

La Junta Electoral acata el auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’, pero cuestiona la intromisión en sus competencias y sus efectos sobre el censo electoral

La crisis de Ceuta catapulta el voto a Vox y penaliza a PSOE y Sumar, según el CIS

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

ECONOMÍA

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

El empresario José Elías ya tiene un veredicto sobre la IA: “Si vuestro trabajo depende de teclear frente a un ordenador, estáis jodidos”

La Ley de Propiedad Horizontal es clara: si no tienes dinero para afrontar una derrama para poner un ascensor, pueden embargar tu casa

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania