AFE abrirá su programa Salud Mental con una jornada sobre riesgos en el fútbol profesional

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Madrid, 14 sep (EFE).- La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) pondrá en marcha su programa Salud Mental con una jornada el próximo jueves 17, que analizará los riesgos psicosociales en fútbol profesional, con la participación de profesionales sobre la materia y deportistas como la atleta paralímpica Desirée Vila.

El programa AFE Salud Mental quiere generar un espacio de diálogo y reflexión sobre la prevención de los riesgos psicosociales en el fútbol profesional, "un entorno laboral caracterizado por elevados niveles de exigencia, presión competitiva, exposición pública e incertidumbre profesional", según explicó el sindicato.

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La asociación que preside David Aganzo apuntó que promueve la iniciativa desde su doble dimensión como organización sindical de representación de los futbolistas y como actor social comprometido con el bienestar integral del deportista.

Las conclusiones de la jornada, que se celebrará en la Clínica CEMTRO de Madrid con la intervención de la comisionada de salud mental del Gobierno, Belén González, conferencias y mesas redondas, se utilizarán para la toma de decisiones y definir futuras políticas en una materia que AFE considera "como fundamental", dentro del apartado de prevención de riesgos laborales. EFE

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