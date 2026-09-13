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Navarro: "Aubameyang es una estrella mundial"

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Getafe (Madrid), 13 sep (EFE).- Ximo Navarro, capitán del Deportivo, elogió a su compañero Pierre-Emerick Aubameyang, autor del tanto de su equipo frente al Getafe, y definió al delantero gabonés como "una estrella mundial".

Aubameyang acumula cinco tantos en Liga y se encuentra a uno de igualar el registro de Walter Pandiani, que firmó con seis el mejor inicio de curso de un jugador del Deportivo en la historia.

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"Aybameyang es una estrella mundial. Todo el mundo sabe el jugador que es. Impresionante la racha en la que está. Ayudamos en la medida de lo posible a que consiga goles e intentamos aprovecharnos de su momento. Ojalá que marque cada jornada. Muy contento con su fichaje. Un jugador de primer nivel y nos da mucho", dijo a Movistar Plus.

"Tiene un físico privilegiado. Tiene un cuerpo de atleta. Entrena muchísimo. Es un ejemplo para todos los jóvenes verle entrenar. Impresionante desde el día en el que llegó y a disfrutar de él", agregó.

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También habló sobre el encuentro ante el Getafe y afirmó que su equipo pudo merecer la victoria.

"Creo que por momentos en la segunda parte sentíamos que podíamos llevarnos el partido. Cuando conseguíamos encadenar pases nos sentíamos cómodos con el balón y conseguíamos romper sus primeras líneas. Con el gol de ellos, que nos pillan en una acción abierta, hemos ido remando como siempre hacemos y hemos conseguido ese gol que nos ha dado el punto. La sensación con esa segunda parte es que podríamos habernos llevado el partido", señaló.

"La Primera División es muy difícil. Somos unos recién llegados después de muchos años. Creo que tenemos muy buen equipo. Hemos empezado bien, tenemos que luchar cada partido. Venir a Getafe es difícil. Compiten bien, son difíciles. Contentos con el comienzo, pero nos habría gustado llevarnos la victoria hoy", concluyó. EFE

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