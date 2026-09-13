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Lunes, 14 de septiembre de 2026

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Madrid, 13 sep (EFE).-

SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Ceuta- El Gobierno ha habilitado ya cerca de 4.500 plazas para acoger a los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta los días 30 y 31 de julio, y espera completar en los próximos días las 6.000, mientras trabaja para ubicar en un nuevo espacio situado en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek a unas 300 mujeres con menores.

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SALUD VISUAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenta la ampliación del 'Plan Veo', el sistema de ayudas a menores de 16 años para la adquisición de gafas o lentillas, donde también estará presente la ministra de Sanidad Ministerio de Sanidad.

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FUERZAS ARMADAS.- La Virgen del Camino (León) - Acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027 en las Fuerzas Armadas con presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Academia Básica del Aire y del Espacio.

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GUARDIA CIVIL.- Mieres.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, inaugura el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres (Asturias), acompañado, entre otras autoridades, del presidente del Principado, Adrián Barbón.

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GOBIERNO AGROALIMENTACIÓN.- Madrid- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha lamentado que el PP se declare "representante natural" del mundo rural y del sector primario, pero en sus pactos para los gobiernos autonómicos "es la primera cartera que cede a Vox".

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PARTIDOS PSOE.- Madrid.- Reunión de la Comisión Ejecutiva Federal y rueda de prensa de su portavoz, Montse Mínguez.

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PARTIDOS PSOE.-Las Palmas de Gran Canaria.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hace oficial ante la Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias su voluntad de repetir como candidato a presidente de la comunidad autónoma en las elecciones de mayo de 2027.

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FRANCISCA CADENAS.- Hornachos (Badajoz) - Seis meses después del hallazgo de los restos óseos de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos (Badajoz) desaparecida en 2017, los dos hermanos acusados de este crimen regresan este lunes al municipio para participar en la reconstrucción de los hechos ordenada por el juez instructor.

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MODA MADRID.- Madrid- Mercedes-Benz Fashion Week Madrid inicia este lunes seis días de desfiles marcados por el regreso de Alvarno y por el décimo aniversario en la moda de Palomo, además de por cumplir la petición realizada durante muchos años de los creadores de organizar los desfiles fuera de Ifema.

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MARÍA GALIANA.- Granada - A sus 91 años, la actriz María Galiana afronta la vida con la voluntad de seguir trabajando, aunque considera que ha desperdiciado su carrera como intérprete y asegura que "le molesta muchísimo morirse".

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JULIA NAVARRO (Entrevista).- Madrid - La escritora superventas Julia Navarro, especialista en novelas de intriga y ambientación histórica como 'La Biblia de Barro' o 'Dime quien soy', cambia de registro en 'Una familia moderna', una historia familiar que aborda dilemas del mundo contemporáneo de la que habla con EFE.

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FELIPE II.- Madrid.- El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, presenta los actos conmemorativos del V Centenario del nacimiento de Felipe II en un desayuno informativo organizado por la agencia EFE.

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ARQUEOLOGÍA YACIMIENTO.- Málaga - Presentación de los resultados de la quinta campaña de investigación arqueológica en el Cerro del Villar, uno de los principales yacimientos fenicios del Mediterráneo occidental, tanto por superficie como por su estado de conservación y restos.

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