Johannessen: "No sé qué decir, estoy muy feliz"

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Granada, 13 sep (EFE).- El noruego Tobias Halland Johannessen (Uno X)se quedó sin palabras por la emoción de haberse proclamado vencedor de la última etapa de la Vuelta en Granada, segunda victoria para la formación.

"Realmente no me lo esperaba hoy. Queríamos que el último día de Magnus Cort fuera muy especial, pero en la última vuelta estaba en el grupo de cabeza. Intenté no tirar por si Cort volvía, pero al final vi que teníamos una ventaja. Llevaba mucho tiempo buscando esta victoria. Han pasado más de tres años desde mi último triunfo. Un día muy especial. ¡No sé qué decir, estoy muy feliz!", dijo el noruego e meta.

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Johannessen destacó el trabajo del equipo durante toda la Vuelta, subrayando la hazaña de su compañero Leknessund en Valdelinares.

"Siento que hemos sido un equipo muy fuerte, con sus altibajos. Luchamos cada día lo mejor que pudimos. La victoria de Andreas Leknessund, en Aramon Valdelinares, en la etapa 7 fue especial. Ayer también fue un día especial para el equipo, pero me dio mucha pena no haber podido ganar, así que es muy especial haberlo conseguido hoy", concluyó. EFE

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