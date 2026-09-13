España vuelve a reinar en Europa veinte años después con una goleada a Italia (2-5)

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- La selección española masculina de fútbol playa volvió a ser campeona de Europa este domingo, veinte años después de su último título continental.

El equipo dirigido por Christian Méndez se impuso a Italia por 2-5 en la final disputada en Viareggio y conquistó el sexto título de su historia, después de los logrados en 1999, 2000, 2001, 2003 y 2006.

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El conjunto español afrontó el encuentro con intensidad desde los primeros minutos ante una Italia que, como anfitriona, trató de imponer su poderío físico. España respondió con un buen trabajo colectivo en defensa y velocidad para aprovechar los espacios.

Una rápida transición permitió a José Oliver abrir el marcador con un zurdazo cruzado al segundo palo de Casapieri (0-1). Italia reaccionó y encontró el empate por medio de Josep Jr., que avanzó por la banda izquierda antes de superar a Pablo con un potente disparo (1-1).

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La igualdad se rompió cuando Suli llegó tarde a una acción defensiva y derribó a Josep Jr. dentro del área. Bertacca transformó el penalti y puso por delante al conjunto italiano (2-1).

España volvió a responder y Brian ejecutó una chilena desde el lado izquierdo que Ramy, situado junto a la portería, desvió para establecer el 2-2.

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El conjunto español mantuvo el orden ante la presión italiana y encontró de nuevo el premio en una espectacular chilena de Brian, que devolvió la ventaja a España (2-3).

Poco después, Pablo envió un balón largo hacia Ramy, que conectó una volea de tijera sin dejar caer el esférico y amplió la diferencia (2-4).

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Italia recurrió al portero-jugador en los últimos minutos para intentar reducir distancias, pero España defendió con orden y aprovechó los espacios, y así José Oliver culminó una nueva acción para establecer el definitivo 2-5 y certificar el sexto título continental de la selección española, que acabó invicta en Viareggio con cinco triunfos conseguidos, tres en la fase de grupos y dos en las eliminatorias. EFE

jmd/ism