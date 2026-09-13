Colombia accede a octavos del Mundial sub-20 como tercera; Ecuador y México, eliminadas

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Redacción Deportes, 13 sep (EFE).- Pese a perder este domingo por 0-3 ante Corea del Norte, la selección de Colombia se clasificó para los octavos de final del Mundial sub-20 de Polonia como una de las mejores terceras de la fase de grupos, mientras que quedan eliminadas las de Ecuador y México, que espetaban para ver si progresaban a las eliminatorias.

Con una victoria ante Costa Rica (3-1), un empate sin goles ante Portugal y la derrota ante las norcoreanas, el equipo colombiano suma 4 puntos con los que acaba tercera del Grupo E y una de las mejores en dicha posición, y se une a Estados Unidos, Canadá y China en el cuarteto de selecciones que siguen con vida.

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Las colombianas jugarán en octavos el jueves contra la anfitriona, Polonia, en Bielsko-Biala a las 18.30 CET (16.30 GMT).

Las otras mejores terceras serán, Estados Unidos, Canadá y China, serán las rivales de Brasil, Francia e Italia.

Corea del Norte ganó a las cafeteras con un gol de Choe Rim-Jong (min.11) y dos más de penalti de Choe Yon-A (81 y 85) para hacerse con la primera plaza del Grupo E por delante de Portugal, que tras golear 3-0 a Costa Rica se cita en octavos con España en un duelo previsto para el miércoles a las 18.30 (16.30 GMT).

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- Cruces de octavos de final:

. Miércoles 16 de septiembre:

Argentina-Corea del Sur, en Sosnowiec (15.00 CET/13:00 GMT)

Brasil-Estados Unidos, en Katowice (15.00 CET/13:00 GMT)

Italia-China, en Sosnowiec (18.30 CET/16.30 GMT)

España-Portugal, en Katowice (18.30 CET/16.30 GMT)

. Jueves 17 de septiembre:

Francia-Canadá, en Lodz (15.00 CET/13:00 GMT)

Inglaterra-Nigeria, en Bielsko-Biala (15.00 CET/13:00 GMT)

Corea del Norte-Japón, en Lodz (18.30 CET/16.30 GMT)

Polonia-Colombia, en Bielsko-Biala (18.30 CET/16.30 GMT). EFE