Catorce muertos en las carreteras este fin de semana, la mitad motoristas

Madrid, 13 sep (EFE).- Catorce personas, la mitad motoristas, han perdido la vida en las carreteras en lo que va de fin de semana, desde la tarde del viernes hasta las 20:00 horas de este domingo.
Un periodo, según ha informado a EFE un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el que se han producido catorce accidentes que además han dejado tres heridos graves.
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La jornada de más siniestralidad ha sido la del sábado, con 9 muertos, por delante de este domingo con tres víctimas mortales y la tarde noche del viernes con dos fallecidos.
Tráfico destaca que los 14 muertos, la mitad eran motoristas. EFE
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