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Revancha, reacción y presión en Anoeta

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San Sebastián/Madrid, 12 sep (EFE).- Cinco meses después de la final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid y Real Sociedad se cruzan de nuevo, entre la revancha, la reacción local y la necesidad visitante en Anoeta, con Julián Álvarez ya como titular el pasado miércoles en el equipo de Diego Simeone, que bordea la crisis, reduce su margen de error y se enfrenta a la presión.

Campeona la Real Sociedad en los penaltis en Sevilla en la final del pasado 18 de abril, colofón absoluto a su reacción desde la llegada de Pellegrino Matarazzo, para el Atlético fue un revés doloroso, tan cerca como se sentía del anhelado título, que cada vez toma más dimensión entre las carencias que se exige cubrir el club madrileño, reforzado este verano para ello. Para ganar.

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Los siete puntos en cuatro jornadas de Liga del conjunto rojiblanco, los mismos que tiene la Real con un encuentro más, están por debajo de las expectativas y, sobre todo, se quedan cortos en la competencia que se propone por la Liga, tal y como es la firmeza del Barcelona, que inicia la quinta cita con cinco de ventaja sobre los dos equipos.

El Atlético debe encontrar cuanto antes su identidad. La idea se ve, pero los mecanismos aún deben ajustarse con el rendimiento, la fiabilidad y la constancia que exige la Liga; asignatura pendiente del conjunto rojiblanco desde 2020-21, cuando se proclamó campeón por undécima vez en su historia, la segunda y las dos últimas con Simeone como entrenador (aparte de otra, en 1995-96, como jugador). Desde entonces no la gana, pero, principalmente, no la compite más allá del mes de marzo.

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Mientras recupera en ataque a Julián Álvarez, ya titular, líder sobre el campo y con el partido completo en Anfield, el Atlético lamenta la cantidad de goles en contra, ocho en los primeros cinco partidos, más que nunca en un inicio de temporada de la era Simeone. Es una alerta encendida en el grupo, cuando el técnico insiste en que el equipo todavía está en construcción.

Aún en ese proceso de adaptación de los fichajes, el reencuentro físico de los mundialistas y la consolidación de toda la idea colectiva para esta campaña, la paciencia y el tiempo para culminarlo van ligados de forma inexorable a las victorias. Los triunfos reafirman. Los empates y las derrotas son dudas y nervios alrededor del equipo. Un fino filo, agravado por las dos derrotas seguidas que acumula ahora; del 3-0 de Bilbao al 2-1 de Liverpool. Bien en la primera parte, fue doblegado en la segunda. Necesita “equilibrio”.

Sin Pablo Barrios, baja confirmada por una dolencia muscular desde este sábado para Anoeta, ni Alexander Sorloth, que aún no se ha estrenado este curso por una lesión, en el once se prevé la continuidad tanto de Cristian ‘Cuti’ Romero, en el centro de la defensa junto a David Hancko y Marc Pubill, como Julián Alvarez, en ataque junto al regreso de Ademola Lookman, con Giuliano Simeone y Alejandro Grimaldo por los carriles y con la opción de Marcos Llorente en medio junto a Morten Hjulmand y Kang in Lee o Álex Baena.

Enfrente, la Real Sociedad recibe este domingo al Atlético con la aspiración de dar continuidad a sus buenas sensaciones, tras sus siete puntos en el arranque de la competición.

En su último compromiso liguero frente al Elche, el cuadro ‘txuriurdin’ llegó a estar virtualmente por 0-3, si bien la acción del tercer tanto fue invalidada tras la intervención del VAR, que señaló una falta previa y conllevó la expulsión de Jon Martín.

A pesar de que el conjunto ilicitano logró empatar el partido, Sučić anotó en los últimos instantes del encuentro el gol que certificó el triunfo visitante.

En el apartado de bajas, Pellegrino Matarazzo únicamente cuenta con la ausencia por lesión de Álvaro Odriozola, a la que se suma la sanción del central Jon Martín. Para suplir la baja del zaguero de Lasarte-Oria, el técnico estadounidense ha recurrido al canterano Luken Beitia, quien no entró en la lista del filial 'Sanse'.

Matarazzo aseguró que el grupo llega en un "buen momento" y evitó confirmar quién defenderá la portería tras dar la titularidad a Unai Marrero en el Martínez Valero: "Tenemos dos muy buenos porteros. Remiro ha jugado muy bien en los primeros partidos, pero es importante tener a ambos a ritmo y también es bueno para Unai Marrero jugar”.

- Alineaciones probables

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez; Turrientes, Soler; Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes y Oskarsson.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Pubill, 'Cuti' Romero', Hancko, Grimaldo; Llorente, Hjulmand, Baena o Kang in Lee; Lookman y Julián Alvarez.

Árbitro: Juan Martínez (C. Valenciano).

Estadio: Anoeta.

Hora: 21:00 CET. EFE

pbl/cgc-id/jap

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