Rego acusa a Moreno de "romper un acuerdo bilateral" con Ceuta y "negarse" a acoger a niños migrantes en Andalucía

27/07/2026 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Autónoma de Madrid, Rego inició su trayectoria en la política local como concejala y teniente de alcalde en Rivas-Vaciamadrid. Militante de Izquierda Unida, ejerció como eurodiputada entre 2019 y 2023. En su labor ministerial prioriza la protección infantil, la seguridad digital y los derechos sociales. POLITICA Jaime Luján Alarcón - Europa Press

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha recriminado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de romper un "acuerdo bilateral" con la ciudad de Ceuta al "negarse a acoger menores en la comunidad andaluza tras la crisis migratoria en vez de "apoyar las soluciones para aliviar la situación urgente" en la ciudad ceutí.

En una atención a los medios tras la reunión de la Coordinadora Provincial de IU Córdoba, Rego ha criticado que el gobierno autonómico andaluz no tenga previsión de acoger a niños de Ceuta en Andalucía, "a pesar del acuerdo que tenia hasta hace poco con la ciudad ceutí". "Lo que ha hecho Moreno es, lejos de apoyar las soluciones para aliviar la situación, romper o negarse a acogerlos en la Península; ¿qué solidaridad está teniendo con Ceuta?", se ha preguntado la ministra, al mismo tiempo que ha reclamado a los gobiernos autonómicos del Partido Popular "responsabilidad social" con los menores migrantes, así como soluciones para acabar con la crisis migratoria.

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A su juicio, la situación de Ceuta "requiere responsabilidad y soluciones, más allá de soflamas y más allá de elementos de agitación, del odio, de confrontación y de ruptura del consenso democrático en muchos casos por estar abanderando determinadas posiciones ultras", ha aseverado la ministra.

"Esta situación es urgente; otras comunidades autónomas que ya se están poniendo a disposición de esta crisis migratoria", ha puesto de manifiesto Sira Rego, justificando que una de las soluciones que, a su juicio, va a permitir descongestionar y aliviar la situación de Ceuta, "tanto para las familias, las personas ceutíes como para las personas migrantes que han llegado y que están en una situación de extrema vulnerabilidad, como son los niños", es la acogida solidaria de los niños en la Península. "Es una fórmula que forma parte del ordenamiento jurídico vigente", ha añadido.

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También ha incidido en que las comunidades autónomas pueden trabajar de una manera en colaboración, en cooperación para acoger a estos niños, aunque a su juicio, "falta voluntad política de los gobiernos autonómicos, mayoritariamente gobernados por el PP".

"Los recursos los ha puesto el gobierno de España, es decir, va a haber fondos suficientes para sufragar esta acogida y esto nos permitir descensionar el sistema de acogida de Ceuta y hacernos cargo de todos los procedimientos que hay que poner en marcha para cumplir con el ordenamiento jurídico, vigente y lógicamente para dar la protección oportuna a estos niños", ha aseverado la ministra de Infancia.

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POLÍTICA MIGRATORIA "QUE RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS"

Por otra parte, la ministra de Juventud e Infancia ha concretado que "no es incompatible tener un proceso migratorio ordenado con un proceso migratorio que respeta los derechos humanos", ha reivindicado, en aras de conformar una política migratoria "basada en las vías legales y seguras que eviten episodios de esta naturaleza".

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De este modo, Rego ha apostillado que lo ocurrido en Ceuta constituye un "fracaso de la política migratoria" europea consistente en el "alquiler de una frontera a un tercer país, con el coste que esto ha tenido". Asimismo, ha apuntado que el Partido Popular "que tanto está criticando lo sucedido" ha tomado parte de las votaciones en las instituciones europeas.

"Está muy bien opinar, discrepar, tener lógicamente análisis diferenciados de los contextos, pero también toca hacerse cargo de las decisiones que se toman cuando se ejerce el voto en las instituciones donde una fuerza política determinada tiene representación", ha abundado la ministra, en relación con la participación del Partido Popular en las políticas europeas vinculadas a la migración.

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En suma, la ministra ha valorado que lo sucedido en Ceuta era un evento "absolutamente imprevisible" por la dimensión que ha tenido, al tiempo de defender que "desde Izquierda Unida siempre hemos estado en contra de los procesos de externalización de fronteras y de políticas migratorias que cancelaban de alguna manera o ponían en entredicho los derechos humanos".

En relación, la ministra de Juventud e Infancia ha defendido una política migratoria "que permita que haya ventanillas, un lugar físico donde las personas que quieren migrar puedan dirigirse y puedan de alguna manera generarse procesos migratorios que tienen un cierto control".

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Asimismo, Rego ha comunicado que el Gobierno ha puesto en marcha un protocolo y un centro de atención a víctimas de violencia sexual ante los últimos casos de agresiones machistas ocurridas durante la crisis migratoria en Ceuta.

"Necesitamos destensionar la situación de Ceuta, que se cumpla con todas las garantías para la acogida de todas las personas que todavía están en situación de calle y estamos trabajando con determinación, liberando y aprobando también recursos en el Consejo de Ministros", ha asegurado la ministra, añadiendo la importancia de que los migrantes sean trasladados a la Península debido a que "es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta con un evento de esta magnitud pueda hacerse cargo de todo esto".

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